Antonio Radelja von Eintracht Frankfurt neuer VBL-Meister

Es ist das Turnier der Newcomer: Während Favoriten früh in den Playoffs scheitern, macht sich eine neue Generation einen Namen beim VBL Grand Final. Eintrach...

Köln -Antonio Radelja ist neuer deutscher Einzelmeister in FIFA 23. Der Spieler von Eintracht Frankfurt setzte sich im Endspiel des Grand-Final-Turniers der Virtual Bundesliga mit 1:1 und 3:1 gegen Berkay „BerkayLion“ Demirci vom FC St. Pauli durch.

„Ich habe so viele Gefühle in mir, das ist unbeschreiblich“, sagte der 21-Jährige im Interview, nachdem er die Meisterschale in die Höhe streckte.

FIFA 23: Spannendes Finale in der VBL

Im Finale wurde es zunächst spannend: Nach einem 1:1-Unentschieden in der ersten Partie war für das entscheidende Spiel alles offen. Auch hier sah es lange ausgeglichen aus - bis Radelja in der 77. Minute das 2:1 schoss. Kurze Zeit später gelang ihm der 3:1-Endstand.

Die Spieler mussten in der Kölner Strassenkicker Base ordentlich schwitzen. Nach der Gruppenphase ging es in einen regulären Turnierbaum über, in der die Spieler pro Begegnung zwei Partien spielen mussten. Das Tore-Ergebnis aus beiden Partien entschied dann über den Sieg.

Favoriten scheitern im Achtelfinale

Zuvor waren im Achtelfinale massenhaft Favoriten ausgeschieden: Titelverteidiger Dylan „Dullenmike“ Neuhausen, Weltmeister Umut „Umut“ Gültekin, Levy „levyfinn“ Finn und Mustafa „Musti“ Cankal landeten nur unter den besten 16.

Insbesondere das Ausscheiden von Umut war überraschend: Nach einer 1:4-Niederlage in der ersten Partie holte Newcomer Jonas „Jonny“ Wirth den Rückstand auf und besiegte den Weltmeister in der zweiten Partie mit 5:1. Im Viertelfinale folgte für Jonny ein klares 9:2 in beiden Partien gegen den zuvor stark auftretenden Timo „TimoX“ Siep. Erst Finalist Radelja stoppte den erst 17-Jährigen vom SC Paderborn 07 im Halbfinale.