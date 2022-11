Antonio Rüdiger: Eine Berliner Mauer soll hinten die Null sichern

Ein Berliner Junge, geboren am 3. März 1993 in Neukölln, soll den Laden hinten dicht machen. Auf ihm ruhen die Hoffnungen der DFB-Elf, dass während dieser WM in der Defensive möglichst oft die Null steht. Er ist jedoch weder Herthaner noch Unioner, sondern verdient sein Geld inzwischen bei Real Madrid: Antonio Rüdiger – Wortführer und unangefochtener Abwehrchef der deutschen Nationalmannschaft.

Rüdigers Karriere nahm in seinem Heimatbezirk ihren Anfang. Vom VfB Sperber Neukölln ging es zu Tasmania Gropiusstadt, dann weiter zu den Neuköllner Sportfreunden. Über ein kurzes Intermezzo bei Hertha 03 Zehlendorf ging es für „Toni“, wie er teamintern genannt wird, in die große, weite Fußballwelt.

Nach drei weiteren Ausbildungsjahren bei Borussia Dortmund unterzeichnete Rüdiger seinen ersten Profivertrag beim VfB Stuttgart. Dort spielte er Bundesliga und Europapokal, weckte als zweikampfstarker und taktisch gelehriger Innenverteidiger das Interesse zahlreicher Klubs im In- und Ausland.

Gewinn der Champions League mit Chelsea London

Im Sommer 2015 wurde er zum AS Rom verliehen und entwickelte sich sportlich wie auch menschlich weiter. Seine Fähigkeiten auf und abseits des Platzes waren den Römern neun Millionen Euro wert. Es folgten die ersten Auftritte in der Champions League und das Debüt in der deutschen Nationalelf im Mai 2014, wenngleich er in diesem Umfeld zunächst im Schatten von Jérôme Boateng und Mats Hummels stand.

Im Sommer 2017 zog es ihn „für den nächsten Schritt“ auf die Insel. Für 35 Millionen Euro wechselte Rüdiger zu Chelsea London, wobei die vorläufige Krönung seiner Entwicklung der überraschende Gewinn der Champions League war. Im Finale von Porto im Mai 2021 besiegten die Blues ein favorisiertes Manchester City mit 1:0.

Rüdiger, der im Sommer dieses Jahres einem Angebot von Real Madrid folgte, gilt als meinungsstarke Persönlichkeit. In der DFB-Hierarchie ist er auch deshalb nach Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Leon Goretzka ganz vorne mit dabei. Kurz gesagt: Er ist aus der wackeligen Verteidigungslinie des DFB-Teams nicht mehr wegzudenken.