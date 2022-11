Arbeit und Strandleben: Müller nur Zuschauer – Flick sucht den WM-Mix

Thomas Müller saß auf einer Kühlbox am Spielfeldrand und schaute den WM-Kollegen beim ersten Training im Oman zu. Alles, was dem eigentlichen Anführer der Fußballnationalmannschaft am Dienstagabend im Sultan-Kabus-Stadion blieb, war ein Plausch mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Neben Müller fehlte auch Antonio Rüdiger, was 27 Stunden vor dem letzten Probelauf für die Fußballweltmeisterschaft am Mittwoch (18 Uhr, RTL) gegen die Auswahl des Oman Fragen aufwarf nach der notwendigen Turnierfitness des Duos, das wegen körperlicher Probleme zuletzt beim FC Bayern und bei Real Madrid auch schon im Ligabetrieb pausiert hatte.

Müller und Rüdiger trainieren individuell

Angreifer Müller und Abwehrchef Rüdiger hätten aber am Vormittag individuell trainiert, teilte der DFB mit. Für mehr Aufklärung sollte nach der nur anfangs für Medien geöffneten Trainingseinheit Bundestrainer Hansi Flick in seiner Pressekonferenz sorgen. Dass auch der Frankfurter Rückkehrer Mario Götze sowie die Freiburger Matthias Ginter und Christian Günter nicht mit dem Team trainierten, wurde damit begründet, dass die drei Feldspieler noch am Sonntag in der Bundesliga aktiv waren und deshalb noch regenerieren sollten.

Ausschlafen, akklimatisieren – und gleich wieder an die Arbeit, hieß es für die 20 Akteure im Teamtraining nur 17 Stunden nach der Ankunft am späten Montagabend in Maskat. Eine WM-Generalprobe wird das 994. DFB-Länderspiel exakt eine Woche vor dem Ernstfall gegen Japan nur bedingt. Denn Flick plant noch nicht mit seiner Wunschelf für den so wichtigen Gruppenauftakt gegen Japan exakt eine Woche später in Katar.

Im Luxushotel am Persischen Golf mit allen Annehmlichkeiten wie Pool, Spa und einem Privatstrand durften die mit Ausnahme des erkrankten Torwart Marc-André ter Stegen angereisten 25 WM-Akteure am Dienstag erst einmal ein paar Stunden ausspannen. Es gilt, möglichst schnell den Klimawechsel vom deutschen Herbst auf das tagsüber herausfordernde Wüstenwetter sowie die Zeitumstellung von plus drei Stunden zu bewältigen. „Es ist gut, vorher vor Ort zu sein und die Temperaturen anzunehmen, die Tageszeiten anzunehmen. Das war uns wichtig“, hatte Flick schon im Vorfeld betont.

Hansi Flick muss genau hinschauen

Aber: Die Zeit drängt, ein WM-Turnier mitten in der Saison ist für alle Neuland. Flick muss genau hinschauen und abwägen, wie er mit seinen Spielern verfährt. „Alle haben viele Spiele in den Beinen. Da ist es wichtig für uns, gerade die ersten Tage zu schauen, wer eventuell eine kleine Pause braucht“, schilderte er seine Gedanken. Dauerleister wie Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan oder der längst zum großen Turnier-Trumpf emporgeschossene Offensiv-Magier Jamal Musiala könnten gegen den Oman auch mal teilweise geschont werden. Sechs Wechsel darf Flick im Verlauf des Freundschaftsspiels vornehmen.

Wichtig ist das zweite Länderspiel gegen Oman – nach einem 2:0-Erfolg im Februar 1998 – aber schon. „Wir haben nur noch ein Testspiel. Da wird es wichtig sein, dass wir uns auch die Sicherheit holen“, bemerkte Kapitän Manuel Neuer, der nach seiner Schulterblessur startklar scheint für sein viertes WM-Turnier als Nummer eins im Tor. Sein langjähriger Weggefährte Müller, der wegen multipler Probleme (Rücken, Hüfte, Adduktoren) wochenlang beim FC Bayern aussetzen musste, ist dagegen aus dem Rhythmus. Ein Spieler mit seiner Erfahrung aber kann auch mit so einer Situation umgehen.