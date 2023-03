Arbeitsmigranten in Katar: Amnesty fordert Entschädigung Amnesty International fordert von der FIFA deutlich mehr Engagement für die Arbeitnehmer in Katar. Die Kritik ist deutlich - und das wenige Tage vor dem FIFA... dpa

Zürich -Die Menschenrechtsorganisation Amnesty und die Nichtregierungsorganisation Avaaz haben die FIFA in einem Offenen Brief zur finanziellen Entschädigung von Arbeitsmigranten in Katar aufgefordert.