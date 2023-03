Ärgerliche Niederlage: „Wir hatten das Spiel in der Hand“ Die Netzhoppers KW-Bestensee gehen mit einer der ärgerlichsten Niederlagen dieser Saison in der Volleyball-Bundesliga in die finalen Spiele der Zwischenrunde... dpa

Bestensee -Die Netzhoppers KW-Bestensee gehen mit einer der ärgerlichsten Niederlagen dieser Saison in der Volleyball-Bundesliga in die finalen Spiele der Zwischenrunde. „Wir hatten das Spiel in der Hand. Giesen hätte sich nicht beschweren können, wenn wir die ersten beiden Sätze gewinnen“, sagte Zuspieler Mario Schmidgall nach 0:3 (26:28, 24:26, 18:25) am Samstag bei den Grizzlys Giesen vor 1311 Zuschauern in Hildesheim.