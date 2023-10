Arizona Diamondbacks ziehen in World Series ein

Philadelphia -Die Arizona Diamondbacks sind erstmals seit ihrer Meisterschaft vor 22 Jahren wieder in die World Series der MLB eingezogen.

Durch ein 4:2 gegen die favorisierten Philadelphia Phillies machten die Diamondbacks die Rückkehr in die Final-Serie der besten Baseball-Liga der Welt perfekt und treffen dort von Freitag an auf die Texas Rangers.

Beide Mannschaften waren als Wildcard-Teams in die Playoffs gekommen. Eine Final-Serie zwischen zwei so großen Außenseitern gab es in der Major League Baseball zuvor erst zwei Mal. Die Wettquoten auf ein Duell der Rangers mit den Diamondbacks lagen vor dem Saisonbeginn nach Angaben von US-Medien bei 1750:1.