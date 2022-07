Bei der Weltmeisterschaft vor drei Jahren hatte Armand Duplantis noch Sam Kendricks den Vortritt lassen müssen. 5,97 Meter waren beide damals gesprungen, Duplantis aber hatte mehr Versuche benötigt und fuhr mit der Silbermedaille nach Hause. Gar keine Zweifel über den Sieg aber ließ der Stabhochsprung-Superstar in Eugene aufkommen: Mit einem neuen Weltrekord hat Duplantis am letzten Wettkampftag seinen ersten Freiluft-Weltmeistertitel perfekt gemacht. Der 22 Jahre alte Schwede überquerte in der Nacht von Sonntag zu Montag zum WM-Abschluss die Höhe von 6,21 Metern und übertraf damit die alte Bestmarke um einen Zentimeter. Er sicherte sich zugleich eine Prämie von 100.000 Dollar.

Dritter Weltrekord für Duplantis in diesem Jahr

Für Duplantis ist es der dritte Weltrekord in diesem Jahr. Am 7. März hatte er bei der Hallen-WM in Belgrad 6,20 Meter überquert und zwei Wochen zuvor an gleicher Stelle 6,19 Meter. Im Stabhochsprung sind erzielte Weltrekorde in der Halle und im Freien gleichgestellt. In Eugene überquerte Duplantis nach einem Fehlversuch im ersten Sprung die Latte im zweiten Anlauf und hatte dabei noch Luft für eine größere Höhe. Während er mit diesem Flug nicht nur die Zuschauer faszinierte, konnten auch die deutschen Finalisten nur staunend zusehen.

Für den WM-Vierten Bo Kanda Lita Baehre ging der Traum von einer Medaille noch nicht in Erfüllung. Nach übersprungenen 5,87 Metern war Endstation für den 23 Jahre alten Leverkusener, der Siebter wurde. Lita Baehre hatte sich zuletzt bei den deutschen Meisterschaften auf 5,90 Meter gesteigert, brauchte aber viele Versuche. „Bei einer Meisterschaft muss man jede Höhe im ersten Versuch springen, das Timing hat noch nicht ganz gestimmt“, sagte er in der ARD, meinte aber dennoch zu seiner Leistung und der Höhe: „Das war die beste Meisterschaft, die ich hatte.“

Sogar auf Platz fünf kam Oleg Zernikel. Der Olympia-Neunte aus Landau überwand ebenfalls 5,87 Meter, brauchte bis dahin aber weniger Versuche. Es war das erste Mal in seiner Karriere, dass er diese Höhe nahm. Der Leverkusener Torben Blech war in der Qualifikation ausgeschieden. „Das war der beste Wettkampf bis jetzt in meiner Karriere“, sagte Zernikel in der ARD und meinte über Duplantis: „Der springt so locker, der macht es einfach, und wir ackern da so bei 5,87.“ Aber: Auch der spätere Weltmeister leistete sich in diesem Wettkampf bei 5,87 Metern einen Fehlversuch. Danach überquerte er allerdings die Höhen von 5,94, 6,00 und 6,06 Metern alle im ersten Versuch, um kurz darauf einen neuen Weltrekord aufzustellen.

Tobi Amusan mit Weltrekord im Halbfinale

Das war zuvor auch schon der Nigerianerin Tobi Amusan gelungen. Die hatte bei dieser Weltmeisterschaft sogar gleich zweimal verblüfft. Nach ihrem Weltrekord von 12,12 Sekunden im Halbfinale über 100 Meter Hürden lief sie bei ihrem Sieg in der Nacht von Sonntag zu Montag im Finale sogar 12,06 Sekunden. Diese fabelhafte Zeit der Olympia- und WM-Vierten wurde aber wegen zu starken Rückenwindes von 2,5 Metern pro Sekunde nicht als weiterer Weltrekord anerkannt.

Amusan hatte die alte Bestmarke von Kendra Harrison zuvor um acht Hundertstelsekunden unterboten. Die US-Amerikanerin war in dem Lauf mit 12,27 Sekunden Zweite geworden und wurde im Finale disqualifiziert. Amusan war mit der persönlichen Bestzeit von 12,40 Sekunden an den Start gegangen. „Ich habe getan, was ich tun musste“, sagte Amusan nach dem schnellsten Hürdensprint einer Frau. Es ist der zweite Weltrekord der Frauen nach der Bestmarke von Sydney McLaughlin. Die US-Amerikanerin war die 400 Meter Hürden im Finale in 50,68 Sekunden gelaufen und damit erstmals unter 51 Sekunden geblieben.