Arrivederci Sonnenschein: Berlin Volleys verabschieden Anton Brehme nach Italien

„Es ist ein Fluch, süß zu sein. Wissen Sie, wie das ist, wenn alle einen süß finden? Oh, ist der süß, schau mal, wie süß der ist. Ich hasse es, süß zu sein.“ Vor ein paar Wochen haben die BR Volleys diesen Text aus einem Fernsehspot zu einem Video von Anton Brehme in den sozialen Medien gepostet. Der Text gehört eigentlich zu einer Salzkekse-Werbung, wobei Brehme am liebsten Schokocreme isst. Süß also. Werbung für sich hat er in dieser Saison allerdings auf dem Feld gemacht: Mit seinem schnellen Spiel am Netz und Angriffsquoten in der Champions League und den Final-Play-offs der Bundesliga von mehr als 80 Prozent, mit seinen Aufschlägen, wenn sie kamen - und mit seinem Bizeps.

Anton Brehme wechselt zu Modena Volley in die italienische Liga

Wer also die Saison von Brehme und sein Instagram Profil aufmerksam verfolgte, hätte es ahnen können. Es gab ja schon während der Champions-League-Spiele der BR Volleys diese Gerüchte. Modena, hieß es, habe Interesse an dem deutschen Nationalspieler. Und jetzt, nachdem Brehme am Sonnabend seinen zweiten deutschen Meistertitel mit dem Berliner Team gefeiert hatte, und auf Instagram schrieb, er sei dankbar Teil dieses einzigartigen Teams zu sein, antwortete Diagonalangreifer Marek Sotola: „Ich vermisse dich schon.“ „Ich dich auch, Bra“, erwiderte Brehme.

Noch deutlicher war der Hinweis von Assistenztrainer Lucio Oro, der Brehme mit ein paar Smileys versehen die erste Lektion Grundkurs Italienisch erteilte: „Io mi chiamo Anton Brehme, ho 23 anni ...“, schrieb Oro. Und tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der blonde 2,06-Meter-Mann den Satz „Ich heiße Anton Brehme, ich bin 23 Jahre alt“ bald öfter zum Besten geben wird. Denn bei der Saisonabschlussfeier der BR Volleys am Dienstagabend bestätigte Kaweh Niroomand: Brehme wechselt in die italienische Liga zu Modena Volley. „Italien, das ist immer der Traum eines Volleyballers“, sagte der Manager der BR Volleys.

Er hatte Brehme schon 2018 mit einem Zweitspielrecht ausgestattet, sodass der junge Mann aus Leipzig nicht nur beim VC Olympia, sondern auch ei den BR Volleys eingesetzt werden konnte. Nach einem Jahr in Lüneburg kam Brehme zur Saison 2020/2021 zurück und wurde mit den Berlinern Meister. Dann musste er eine Spielzeit wegen einer Knieverletzung samt Operation pausieren, dachte zeitweilig ans Aufhören. Doch in dieser Saison war er Teil des jungen Meisterteams, mit dem er auch den Bounce House Cup und den Pokal gewann.

Brehme ist einer, den alle mögen. Kapitän Ruben Schott nennt ihn Sonnenschein. Bei der Meisterfeier war er einer der größten Partymacher. „Am nächsten Tag“, sagte er, „war ich echt traurig, dass ich Berlin verlasse. Ich bin es immer noch. Ich liebe den Verein und bin so froh, dass Kaweh mir die Chance gegeben hat.“ Es sei eine sehr schwierige Entscheidung gewesen, aber er habe halt schon als kleiner Stift von Italien geträumt.

Außer Brehme verlassen auch Zuspieler Angel Trinidad, Diagonalangreifer Matheus Krauchuk und Außenangreifer Antti Ronkainen die BR Volleys. Das Kernteam bleibt zusammen - und kann sich unter Anleitung des neuen Trainer Joel Banks weiterentwickeln. Neuer Co-Trainer wird der frühere Nationalmannschafts-Libero Markus Steuerwald. Für Brehmes Position hat Niroomand den Esten Timo Tammemaa verpflichtet. Außerdem kommen zwei deutsche Profis: für die Diagonalposition Daniel Malescha, fürs Zuspiel Leon Dervisaj.

Brehme hatte damit gerechnet, in Modena vom früheren Bundestrainer Andrea Giani angeleitet zu werden. Doch Ende April gab der Verein nach dem Gewinn des CEV-Cups bekannt, Gianis Vertrag nicht zu verlängern. Wer in Modena Trainer wird, ist noch unklar, aber Brehme ist klar, dass er sich in Aufschlag und Blockspiel noch verbessern muss. „Anton ist gerade am Anfang seiner Entwicklung. Den nächsten Schritt hätte er auch bei uns gehen können“, sagte Manager Niroomand am Dienstagabend, „aber Anton weiß, und ich weiß auch: Wenn er nach Deutschland zurückkommt, dann nur zu uns.“