AS Rom mit Nullnummer vor dem Rückspiel gegen Leverkusen

Bologna -Die AS Rom ist vor dem Rückspiel im Halbfinale der Europa League gegen Bayer 04 Leverkusen in der italienischen Fußball-Meisterschaft nicht über ein 0:0 gegen den FC Bologna hinausgekommen.

Die Mannschaft von Coach José Mourinho zog durch das Remis in der Tabelle der Serie A aber an Atalanta Bergamo vorbei, das am Samstag 0:1 bei US Salernitana verloren hatte.

Die Roma ist nun Sechster mit einem Punkt mehr als Bergamo. Das Hinspiel gegen Leverkusen hatten die Hauptstädter 1:0 gewonnen, am Donnerstag müssen sie bei der Werkself antreten.