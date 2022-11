Astros gegen Philies einen Sieg vom Titel entfernt Die Houston Astros benötigen in der World Series nur noch einen Sieg, um zum zweiten Mal den Titel in der US-amerikanischen Baseball-Liga MLB zu gewinnen. Di... dpa

Jose Altuve (r), Second Baseman der Houston Astros, und Jeremy Pena, Shortstop, feiern ihren Sieg in Spiel 5. David J. Phillip/AP/dpa

Philadelphia -Die Houston Astros benötigen in der World Series nur noch einen Sieg, um zum zweiten Mal den Titel in der US-amerikanischen Baseball-Liga MLB zu gewinnen. Die Astros bezwangen auswärts die Philadelphia Phillies mit 3:2, um in der „Best of seven„-Serie mit 3:2 in Führung zu gehen.