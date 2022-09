Äthiopierin Assefa gewinnt Berlin-Marathon in Top-Zeit Die Äthiopierin Tigist Assefa hat mit der drittbesten je gelaufenen Frauen-Zeit den Berlin-Marathon gewonnen. Die 28-Jährige siegte am Sonntag in 2:15:37 Stu... dpa

Berlin -Die Äthiopierin Tigist Assefa hat mit der drittbesten je gelaufenen Frauen-Zeit den Berlin-Marathon gewonnen. Die 28-Jährige siegte am Sonntag in 2:15:37 Stunden. Schneller waren nur die Kenianerin Brigid Kosgei, die vor knapp drei Jahren in Chicago den Weltrekord auf 2:14:04 Stunden schraubte, sowie die Britin Paula Radcliffe. Sie hatte 2003 in London in 2:15:25 Stunden die vorherige Bestmarke aufgestellt.