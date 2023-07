Athleten blicken optimistisch zur WM: Einige heiße Eisen

Der Enttäuschung der WM in den USA folgte für die deutschen Leichtathleten im Vorjahr eine rauschende EM-Party. Wie gut wird es in diesem Jahr in Budapest? D...

Kassel -Der Deutsche Leichtathletik-Verband ist zuversichtlich, bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr erfolgreicher als bei der enttäuschenden WM vor einem Jahr dazustehen.

„Ich wünsche mir schon, dass wir ein bisschen besser abschneiden als in Eugene. In diesem Jahr haben wir den Vorteil, dass wir einen Höhepunkt haben und nicht zwei innerhalb von drei Wochen“, sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing in Kassel. Dort küren die deutschen Leichtathleten bis zum Sonntagabend ihre nationalen Meister.

Im vergangenen Jahr hatte der DLV in den USA nur Gold durch Olympiasiegerin Malaika Mihambo im Weitsprung und Bronze durch die Sprint-Staffel der Frauen gewonnen. Kurz darauf waren die deutschen Leichtathleten um Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper mit 16 Medaillen - siebenmal Gold, siebenmal Silber und zweimal Bronze - die Nummer eins auf ihrer EM-Bühne in München. Allerdings hätte davon nur eine Leistung auch zu einer WM-Medaille wenige Wochen zuvor gereicht.

Kessing blickt optimistisch Richtung Budapest

„So enttäuschend es in Eugene war, so schön war es in München. Viele haben doch vieles richtig gemacht“, sagte Kessing. „Ich denke, dass wir dieses Jahr einige Eisen im Feuer haben. Ich hoffe, dass die entsprechend brennen und erfolgreich sein werden.“

Die Weltmeisterschaften finden in diesem Jahr vom 19. bis 27. August in Budapest statt. Die deutschen Meisterschaften seien „ein ganz markanter Punkt“ auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt in Ungarns Hauptstadt, sagte Sportdirektor Jörg Bügner. Die ersten DLV-Asse können bereits kurz nach den deutschen Meisterschaften ihren Trip nach Budapest fix buchen.

Sicher qualifiziert sind bei erfüllter Norm jeweils die Top 2 der nationalen Titelkämpfe in Kassel. Der letzte Wettkampf im Qualifikations-Zeitraum findet am 29. Juli in Leverkusen statt. „Der Vorhang fällt sozusagen am 30. Juli“, sagte Bügner. Für den neuen Sportdirektor, dessen Verpflichtung Anfang März bekannt gegeben wurde, sind es die ersten Meisterschaften im neuen Amt.