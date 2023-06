ATP-Turnier auf Mallorca: Hanfmann fordert Tsitsipas heraus

Santa Ponça -Mit einem souveränen Erstrundenerfolg auf Mallorca hat sich Tennisprofi Yannick Hanfmann ein Duell mit dem griechischen Top-Ten-Spieler Stefanos Tsitsipas gesichert. Der 31 Jahre alte Karlsruher gewann am Montag in Santa Ponça gegen den Argentinier Pedro Cachin deutlich 6:2, 6:1.

Damit trifft der Weltranglisten-48. im Achtelfinale auf den an eins gesetzten Tsitsipas, der in der ersten Runde ein Freilos hatte. Das Rasenturnier auf Mallorca ist mit 915.630 Euro dotiert, Hanfmann ist einziger deutscher Teilnehmer. Die Tennisprofis bereiten sich dort auf Wimbledon vor, das am nächsten Montag beginnt.