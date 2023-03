Aubin sauer: „Wir haben keine Leidenschaft gezeigt“ Die Berliner erleben bei der enttäuschenden Niederlage in Bremerhaven einen Rückfall. Vor den letzten beiden Hauptrundenspielen in der DEL hat der Meister ab... dpa

ARCHIV - Serge Aubin, Trainer der Eisbären Berlin. Matthias Balk/dpa/Archivbild

Bremerhaven -Trainer Serge Aubin sparte nicht an Kritik, nachdem die Eisbären Berlin bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:3 im Penaltyschießen verloren hatten. „Für uns geht es jetzt um leidenschaftliches Eishockey, und ich finde, wir haben in den ersten vierzig Minuten keine Leidenschaft gezeigt“, sagte der Kanadier am Dienstagabend nach der ernüchternden Niederlage im Hauptrunden-Endspurt der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Wir waren nicht bereit, dieses Spiel zu spielen.“