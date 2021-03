Berlin - Es war sicher nicht die schönste Trophäe. Bedeutender als die Optik war aber vielmehr die Symbolik dieses überdimensionalen Tickets in der Größe einer Werbebande, das Teammanager Oliver Roggisch vom Feld der Max-Schmeling-Halle schleppte: Die deutschen Handballmänner dürfen damit zu den Olympischen Spielen nach Tokio reisen. Das haben sie sich mit 5:1 Punkten beim Qualifikationsturnier in Berlin in drei Tagen erarbeitet, erkämpft und erspielt. Spannend bis in die Schlusssekunden gegen Schweden, überragend gegen Slowenien und sachlich nüchtern gegen Algerien. Mit einjähriger, coronabedingter Verspätung hat sich damit die Verpflichtung von Alfred Gislason für den deutschen Handballbund (DHB) ausgezahlt. Und der Bundestrainer zeigte sich erleichtert: „Es war extrem wichtig für mich persönlich, die Qualifikation zu schaffen, Olympia war einer der Gründe meiner Verpflichtung.“

Goldmedaille vor einigen Jahren als Ziel ausgerufen

Vor einigen Jahren hatte man sich beim DHB die Goldmedaille in Tokio zum Ziel gesetzt, sich mit Bronze in Rio 2016 auf dem richtigen Weg gesehen und nach dem letzten der drei Turniere unter der Leitung von Christian Prokop offensichtlich kalte Füße bekommen. Nicht ohne Nebengeräusche war die Freistellung von Prokop abgelaufen. Schlechten Stil hatte man dem DHB damals im Umgang mit dem heute 42-Jährigen, der übrigens noch bis 2022 unter Vertrag steht, vorgeworfen und natürlich ganz genau hingeschaut, was denn der Trainer-Routinier Gislason so aus der Mannschaft rauskitzeln kann.

Nur auf das sportliche Abschneiden bei der WM in Ägypten im Januar geblickt war das nicht genug für einen Verband, der doch im Sommer Gold bei den Olympischen Spielen gewinnen möchte. Mit der sich ständig wiederholenden Frage nach dieser Zielsetzung, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die deutsche Mannschaft erst einmal für Tokio qualifizieren musste, fühlte sich DHB-Präsident Andreas Michelmann in den vergangenen Wochen „ganz schön durch den Kakao gezogen“, wie er am Sonntag sagte.

Mit dem zweiten Platz beim Turnier in Berlin ist zumindest schon mal die Qualifikation geschafft. Gislason hat damit „unsere Erwartungen insbesondere mit dem Spiel gegen Slowenien voll erfüllt“, so Michelmann, „er hat auch während der Weltmeisterschaft in einer sehr kritischen Situation bewiesen, dass er wirklich der Fels in der Brandung ist.“ Denn natürlich hatten sich die kritischen Stimmen nach Platz zehn bei der WM gehäuft und das weitere Festhalten an der Zielsetzung Gold in Tokio hatte nicht nur für Kopfschütteln, sondern ordentlich Dampf auf dem Kessel gesorgt. „Der Druck war enorm, ich bin extrem stolz auf die Mannschaft wie sie damit umgegangen ist“, sagte der Isländer. „Druck kann Kräfte freisetzen oder alles verkrampfen. Verkrampft waren die ersten zehn Minuten gegen Schweden, Kräfte freisetzen konnten wir gegen Slowenien.“ Und den Lohn mit einem Pflichtsieg gegen Algerien ernten.

Nur zwölf Mannschaften bei olympischem Turnier

Jetzt wird es also nach Tokio gehen, wenn die Olympischen Spiele denn stattfinden werden. Natürlich gehöre die deutsche Mannschaft nach erfolgreicher Qualifikation dort zum Kreis derer, die Gold gewinnen können. Warum auch nicht? Anders als bei der auf 32 Nationen aufgeblähten WM in Ägypten werden nur zwölf Teams, aufgeteilt in zwei Sechsergruppen, beim Turnier dabei sein. Das gibt freie Tage und die nötige Regenerationszeit. Und mal ganz ehrlich: Soll eine Mannschaft mit dem Ziel Bronzemedaille und der damit schon geschriebenen Entschuldigung für eine Niederlage im Halbfinale zu einem großen Turnier fahren? Deshalb wollte Bob Hanning auch am Sonntag nicht von seinen im Januar gesprochenen Worten abweichen: „Es bleibt bei allen vorher ausgesprochenen Zielsetzungen und wir fahren nicht hin, um Zweiter zu werden“, sagte der DHB-Vizepräsident und Manager der Füchse Berlin.

Dabei hilft ein Trainer, der die Mannschaft formt, mit seiner Erfahrung positiv auf sie einwirken kann und als Fels in der Brandung offenbar jeden Druck an sich abprallen lässt. „Zumindest lässt er sich das nicht anmerken, und das strahlt natürlich auf die Spieler aus“, sagt Michelmann. Fürs Erste wurden er und der DHB-Vorstand beim Turnier in Berlin in ihrer Trainerentscheidung des vergangenen Jahres bestätigt. Aber auf dem Weg zum großen Ziel war es nur ein weiterer Schritt.