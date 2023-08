Auch Hindernisläuferin Meyer sagt WM-Start ab

Darmstadt -Mit der Absage der Hindernisläuferin Lea Meyer wird die Liste der Ausfälle deutscher Leichtathletinnen und Leichtathleten für die WM in Budapest immer länger.

Die 25 Jahre alte EM-Zweite aus Leverkusen klagt über Rückenbeschwerden. „Diese machen trotz intensiver Behandlung ein schmerzfreies Laufen und eine zielgerichtete WM-Vorbereitung unmöglich“, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit. Meyer war sowohl über 3000 Meter Hindernis als auch über 5000 Meter für die Weltmeisterschaften vom 19. bis 27. August nominiert worden.

Zuvor hatten bereits die zweimalige Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, die Sprinterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Mayer sowie Ex-Weltmeister Johannes Vetter (Speerwurf) und der EM-Zweite im Stabhochsprung, Bo Kanda Lita Baehre, ihre WM-Teilnahme aus Verletzungsgründen absagen müssen. Der DLV reist nun mit 73 Athletinnen und Athleten in Ungarns Hauptstadt. Bei der WM 2022 in Eugene/USA gewann Deutschland nur zwei Medaillen, so wenige wie nie zuvor.