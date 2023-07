Auch Siegemund beim Turnier in Warschau im Halbfinale

Warschau -Laura Siegemund hat beim Frauentennis-Turnier in Warschau in einem Marathon-Match den Einzug ins Halbfinale geschafft und trifft dort in einem deutschen Duell auf Tatjana Maria.

Siegemund setzte sich in einem fast dreieinhalbstündigen Viertelfinale mit 7:6 (7:5), 5:7, 6:3 gegen Lucrezia Stefanini aus Italien durch.

Da die Partie wegen Regens nicht wie geplant am Freitag stattfinden konnte, mussten beide Spielerinnen am Samstagvormittag auf den Platz. Durch ihren Sieg steht Siegemund nun vor einer Doppelschicht, auch ihr Halbfinale gegen die schon am Freitag siegreiche Maria ist noch für den heutigen Samstag angesetzt.