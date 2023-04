Auf die erste Enttäuschung folgt bei den Alba-Frauen bereits Entschlossenheit

Am Ende war es doch die Enttäuschung, die zumindest für den Moment bei den Basketballerinnen von Alba Berlin überwog. Es war schließlich alles angerichtet: Als Aufsteigerinnen in ihrer ersten Erstligasaison hätten die Alba-Frauen am Sonntagnachmittag prompt ins Finale der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) einziehen können. Keine 48 Stunden nach einem besonderen 74:67-Sieg in der besonderen Atmosphäre der abermals ausverkauften Sömmeringhalle hätte es dafür einen weiteren Erfolg im entscheidenden dritten Halbfinale bei den Rutronik Stars in Keltern gebraucht. Die Enttäuschung kam auf, weil es beim Konjunktiv blieb: Mit einer 62:84-Niederlage verpassten die Berlinerinnen den Finaleinzug.

Alba-Frauen können in dieser Woche noch Bronze gewinnen

An der damit verbundenen Ernüchterung änderte im ersten Moment auch nichts, dass dieser Finaleinzug eine mittelgroße Sensation bedeutet hätte. Schließlich war zuvor bereits das Erreichen des Halbfinals in der Debüt-Saison ein überraschender Erfolg. Dass Alba dort auch noch das besagte zweite Spiel gegen Keltern gewann, beweist die gute sportliche Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Monaten. Auch dürfte dieses Heimspiel, das die knapp 2500 Zuschauer inklusive des Männer-Profiteams und der sportlichen Führung ein weiteres Mal begeisterte, zusätzlichen Mut für die nun noch anstehenden zwei Spiele gegen die GiroLive Panthers Osnabrück machen. Zwei Partien, die nicht etwa den Kampf um die Goldene Ananas darstellen, sondern in denen es für die Alba-Frauen diese Woche um Platz drei und den Gewinn der Bronzemedaille geht.

So war auch bei Albas Kapitänin Lena Gohlisch bereits kurz nach dem verlorenen dritten Halbfinale die Ambivalenz in dessen Bewertung herauszuhören. Angefangen mit der erwähnten Ernüchterung: „So direkt nach dem Spiel sind wir natürlich erst einmal enttäuscht“, erklärte Gohlisch am Sonntag. Sie und ihre Teamkolleginnen hatten sich schließlich auch im dritten Halbfinale gegen Keltern nach Kräften gewehrt, waren bis zum 33:43 zur Halbzeit in Schlagdistanz geblieben. Schlussendlich aber waren die Erfahrung, die individuelle Qualität und nicht zuletzt die guten Trefferquoten ihrer Kelterner Kontrahentinnen zu viel für Alba.

Ganz anders, als es noch am Freitag ausgesehen hatte: Da konnten die Berlinerinnen in der zum zweiten Mal in Folge ausverkauften Sömmeringhalle zeigen, was in den kommenden Jahren für Albas Frauenmannschaft alles möglich ist. Nämlich nicht nur auf Augenhöhe mit den aktuell besten Teams der Bundesliga spielen, sondern diese auch schlagen zu können. Angeführt von der mit 30 Punkten überragenden Laina Snyder spielten die Berlinerinnen mit einem ganz anderen Selbstverständnis als noch zum Saisonstart, dominierten die Kelterner Favoritinnen in der zweiten Halbzeit gar. So stand schlussendlich ein überraschender zwölfter Saisonsieg und ein weiterer Grund dafür, dass Lena Gohlisch am Sonntag trotz Enttäuschung auch sagte: „Ich glaube, dass wir insgesamt aber sehr stolz auf uns sein können.“

Lena Gohlisch sieht bei der eigenen Mannschaft eine „super Entwicklung“

Gohlisch, die Berlin einst wegen mangelnder sportlicher Perspektive verlassen hatte, dann zurückkam und Alba in die Bundesliga führte, attestiert ihrem Team bei Weitem nicht als Einzige „über die Saison hinweg eine super Entwicklung“. Als Mannschaft, aber auch individuell gewöhnten sich Albas Akteurinnen immer besser an das spielerisch und physisch neue Niveau der neuen Liga. Sie wurden so zu einem Team, das zwar an schlechten Tagen noch immer gegen jede DBBL-Mannschaft verlieren, an guten aber eben auch gegen jede gewinnen kann.

Gegen Osnabrück will Alba Berlin nun einmal mehr Letzteres unter Beweis stellen. Das Hinspiel gegen die Panther aus Niedersachsen findet am Donnerstag (19 Uhr) in der heimischen Sömmeringhalle statt. „Wir wollen auf jeden Fall noch Platz drei holen“, gibt Kapitänin Lena Gohlisch den Kurs vor.