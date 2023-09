Auf dieses Trio kommt es bei Alba zum Saisonstart an

Berlin -Alba Berlin startet am Donnerstag bei den MLP Academics Heidelberg (20.00 Uhr/Dyn) mit einem völlig neu formierten Team in die Saison der Basketball-Bundesliga. „Wir haben viel Talent im Kader, aber das müssen wir auch entwickeln“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Deshalb wird es zu Beginn vor allem auf die wenigen erfahrenen Akteure im Kader ankommen.

Einer von ihnen ist Matt Thomas. Der 29-jährige amerikanische Shooting Guard kam von Panathinaikos Athen und bringt viel Euroleague-Erfahrung mit - als einziger der Neuzugänge. „Er soll ein wenig die Unerfahrenheit ausbalancieren“, meinte Ojeda.

Dabei soll er nicht nur als Shooter agieren, sondern auch die beiden jungen Spielmacher Ziga Samar (22) und Matteo Spagnolo (20) unterstützen. „Sie haben Talent und sind ambitioniert. Sie werden sicherlich lange Zeit Euroleague-Spieler werden. Aber sie werden einige Zeit brauchen, um sich anzupassen“, sagte der Sportdirektor. Auch Neu-Kapitän Johannes Thiemann wird gleich gefordert sein. Auch, wenn der Center nach dem Weltmeister-Titel erst kurz wieder im Teamtraining ist.

Ein weiterer wichtiger Faktor könnte Sterling Brown werden. Der 28-jährige Flügelspieler konnte zwischen 2017 und 2023 reichlich Erfahrung in der NBA sammeln - darunter bei den Dallas Mavericks oder den Milwaukee Bucks. „Wir haben ihn schon seit Jahren verfolgt“, verriet Ojeda. Brown soll deshalb auch gleich eine Führungsrolle übernehmen. „Er kann vier Positionen spielen. Ein polyvalenter Spieler wie er ist unser Joker. Er kann einer der Anführer des Teams werden“, sagte Trainer Israel Gonzalez.

Zeit zum Einspielen gab es in der Vorbereitung aber kaum. In keinem der sechs Testspiele stand der komplette Kader zur Verfügung. „Wir hatten keine Kontinuität. So ist es schwierig, eine Teamchemie zu entwickeln. Das müssen wir jetzt aber so schnell wie möglich schaffen. Jetzt beginnt ein neues Projekt“, sagte Gonzalez.