Berlin - Es waren erst anderthalb Minuten gespielt, als Kevin Clark von der Ersatzbank aufstand, das Eis betrat und mit irrem Tempo einmal quer über das Spielfeld flitzte, um einen Münchner Spieler per Bodycheck in die Bande zu rammen. „So spielt er halt, giftig und aggressiv in den Zweikämpfen, bei ihm weiß man, was man bekommt“, sagten ein paar Fans über den kleinen Kanadier, der ab dieser Saison regelmäßig in der Arena am Ostbahnhof stürmt.

Kevin Clark ist auch im Ausland sehr erfolgreich