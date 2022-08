Was sagt man, wenn man mit seinem immer noch relativ kleinen Klub nach vier Spieltagen gleichauf mit dem Tabellenführer der Bundesliga ist? Gleichauf mit den Bayern, die schon lange in einer anderen Liga Fußball denken und schließlich auch spielen?

Nun, man spricht, wie Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin, das am Sonnabend nach dem 6:1 auf Schalke getan hat, von einer Momentaufnahme, sagt, dass man das alles ganz gut einordnen könne, gibt schließlich im Hinblick auf das direkte Duell, das am kommenden Sonnabend im Stadion An der Alten Försterei ausgetragen wird, Folgendes zum Besten: „Es ist immer eine Freude, gegen den FC Bayern zu spielen, aber im Regelfall holt man da immer wenig Punkte. Insofern ist das nicht immer eine Freude. Für die Zuschauer in Köpenick ist es aber sicherlich eine tolle Geschichte kommende Woche.“

Gut, die Saison ist noch jung, es ist tatsächlich noch nichts entschieden, und doch gibt es im Zusammenhang mit den Eisernen schon eine Gewissheit, nämlich die hier: Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hat im Vergleich zur Vorsaison, als man in Köpenick am 34. Spieltag mit Platz fünf den Einzug in die Europa League feiern durfte, noch mehr Qualität in ihren Reihen. Sie ist im Sommer so klug ergänzt worden, dass der beste Saisonstart seit dem Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse mit zehn Punkten aus vier Spielen nicht als Überraschung, sondern als logische Konsequenz einer formidablen Kaderplanung gewertet werden muss.

Die Kennzahlen ad absurdum führen

Und es ist so, dass die Eisernen nach einem weiteren Relaunch des Kaders mehr denn je Finanzkennzahlen und Statistiken ad absurdum führen. Nur so viel: 2021 lag der Klub in der Einnahmentabelle mit 71,255 Millionen Euro auf Platz 17 der Liga. Und erst neulich wurde der gesamte Kader auf einen Marktwert von 90,8 Millionen Euro taxiert, der von den Bayern auf 860,5, der von Borussia Dortmund auf 512,7 und der von Hertha BSC auf 114,8 Millionen Euro.

Beim 6:1 auf Schalke, bei dem sich die Unioner nach einem etwas wackligen Einstieg in einen historischen Rausch spielten, standen mit Danilho Doekhi, Diogo Leite, Morten Thorsby, Janik Haberer und Jordan Siebatcheu fünf von zwölf Sommerzugängen in der Startelf. Allesamt Spieler mit großem Potenzial, entdeckt vom Scouting-Team des Vereins um Ruhnert, sportlich in Windeseile integriert vom Coaching-Team um Cheftrainer Urs Fischer. So erfolgreich kann Personalpolitik sein, wenn man davon eine Ahnung hat. Wenn man aus einer sehr erfolgreichen Saison trotz aller Euphorie nüchterne Schlüsse zieht.

Doekhi und Leite, der sich mit einer schon fast unheimlichen Selbstverständlichkeit in Team und System eingefügt hat, bringen alles mit, was gute, auf internationalem Niveau geprüfte Abwehrspieler mitbringen sollten: ein gutes Positionsspiel, eine ansprechende Grundschnelligkeit, ein gutes Kopfballspiel, ein sicheres Passspiel, Mut und Ausstrahlung. Beide könnten allem Anschein nach auch jederzeit im Zentrum als Abwehrchef eingesetzt werden.

Siebatcheu macht Becker noch besser

Bei Haberer, der zuvor sechs Jahre beim SC Freiburg gespielt hatte, zeigt sich, dass eine Karriere durch einen Wechsel noch einmal einen neuen Impuls erfahren kann. 28 Jahre ist der ehemalige Juniorennationalspieler inzwischen schon alt, aber – wie er bei seinen ersten Auftritten in Rot und Weiß angedeutet hat – noch immer entwicklungsfähig. Er profitiert davon, dass ihn Fischer nicht zentral oder Sturm, sondern auf einer Halbposition im Mittelfeld spielen lässt, ist voller Selbstbewusstsein, wie sich in Gelsenkirchen bei seinem Treffer per Volleyabnahme zum 3:1 gezeigt hat.

Siebatcheu wiederum hat es innerhalb weniger Wochen fertiggebracht, dass in Köpenick niemand mehr über Taiwo Awoniyi spricht. Und warum? Weil er genauso torgefährlich wie der Nigerianer ist, aber weitaus mannschaftsdienlicher agiert. Wie er die Schalker Abwehrspieler immer wieder nervte, seinen mächtigen Körper immer wieder zum Einsatz brachte, war beeindruckend. Er macht mit seinem gemeinnützigen Spiel auch Sheraldo Becker noch einen Tick besser. Am Sonnabend trat er bei Beckers Treffern zum 2:1 (36.) und 4:1 (46.) jeweils als Vorbereiter in Erscheinung.

Und dann ist da noch Thorsby, der Norweger, der bei seinem Startelfdebüt gleich mal per Kopf einen Treffer erzielte (6.) und unter Beweis stellte, dass er – wie von ihm selbst angekündigt – alles ein bisschen könne und alles gar nicht so schlecht. Was er in der Serie A als Stammspieler von Sampdoria Genua gelernt hat, kann Union nur weiterbringen. Überlegt bringt er sich ein, aber auch leidenschaftlich, hat ein gutes Gespür, wann er sich wo zu zeigen hat. Hinzu kommt, dass Thorsby ein ganzer Kerl ist, Verantwortung übernehmen wird, wenn Verantwortung übernommen werden muss.

Rotation ohne Qualitätsverlust

Dass Fischer auf Schalke den gegen Leipzig so gut aufspielenden Andras Schäfer, aber auch Kapitän Christopher Trimmel und Fleißarbeiter Genki Haraguchi komplett außen vor lassen konnte, oder dass Spieler wie Sven Michel, der nach seiner späten Einwechslung zum 5:1 und 6:1 traf, oder Milos Pantovic nur zu Kurzeinsätzen kommen, spricht jedenfalls Bände. Man könnte auch sagen: Rotation ist bei Union im Gegensatz zu anderen Vereinen tatsächlich ohne Qualitätsverlust möglich.

Lassen wir Thorsby an dieser Stelle das Schlusswort zukommen. Der 26-Jährige sagte nach dem Spiel auf Schalke: „Welche Entwicklung Union in den vergangenen vier Jahren genommen hat, ist wirklich großartig. Das ist eine fantastische Geschichte. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir noch weitaus mehr erreichen können.“