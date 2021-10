Berlin - Der Landessportbund Berlin (LSB) hat am Donnerstag eine Art Empörungsschrei als Pressemeldung verschickt. Darin heißt es: „Im Rahmen der Schulbauoffensive wird das Land Berlin an zahlreichen Standorten auch neue Sporthallen mit bauen. Jetzt sind Pläne bekannt geworden, wonach die Bauweise der Sporthallen Menschen mit Behinderung auszuschließen droht. An bis zu 43 Schulen sollen die kompakten Sporthallen des Typs „k“ mit doppelstöckiger Bauweise entstehen, bei der sich die Sanitärräume im Obergeschoss befinden.“ Was das für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen bedeutet, ist klar: Die Toilette können sie nur mit dem Aufzug erreichen. Laut LSB seien diese Aufzüge jedoch störanfällig und bedürfen einer intensiven Wartung.