Aufsteiger Wehen Wiesbaden Spitzenreiter - FCK mit Heimsieg

Wiesbaden (dpa) – -Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Behielt eine weiße Weste: Wiesbadens Torwart Florian Stritzel (l) faustet den Ball. Jürgen Kessler/dpa

Die Hessen setzten sich gegen den Karlsruher SC mit 1:0 (1:0) durch und brachten den Badenern nach deren Pokal-Aus beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken auch in der Liga die erste Saison-Niederlage bei. Vor 10.626 Zuschauern erzielte Hyun-Ju Lee in der 22. Minute das Tor für den in dieser Saison weiter ungeschlagenen SVWW, der jetzt über sieben Punkte verfügt.

FCK siegreich gegen Elversberg

Der 1. FC Kaiserslautern feierte derweil nach einem teils dramatischen Spiel den ersten Saisonsieg.

Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster setzte sich am Betzenberg mit 3:2 (1:0) gegen den Aufsteiger SV Elversberg durch. „Wir waren in der Pflicht, das Spiel positiv zu gestalten. Deshalb hat man bei meiner Mannschaft etwas Unruhe gesehen“, sagte Schuster nach dem Abpfiff.

Vor 42.621 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion ging der FCK durch einen Handelfmeter von Kevin Kraus in der 21. Minute in Führung, doch nach dem Wechsel drehten Manuel Feil (47.) und Semih Sahin (62.) die Partie zunächst zugunsten der Saarländer. Ragnar Ache (68.) und Jean Zimmer (79.) brachten die Hausherren aber wieder nach vorn.