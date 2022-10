Auftakt gegen Partizan: Alba erwartet physischen Gegner Nach zwei Siegen zum Auftakt in der Basketball-Bundesliga startet Alba Berlin am Freitag nun auch in die neue Euroleague-Saison. Dann empfangen die Berliner ... dpa

ARCHIV - Ein Basketball landet im Korb. Thomas Kienzle/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach zwei Siegen zum Auftakt in der Basketball-Bundesliga startet Alba Berlin am Freitag nun auch in die neue Euroleague-Saison. Dann empfangen die Berliner Liganeuling Partizan Belgrad (20.00 Uhr/Magentasport). „Es ist noch einmal eine andere Intensität. Wir haben richtig Bock, gegen so ein starkes Team zu spielen“, sagte Flügelspieler Louis Olinde.