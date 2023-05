Auftaktsieg für Struff bei Challenger-Turnier in Bordeaux

Eineinhalb Wochen vor Beginn der French Open in Paris befindet sich Jan-Lennard Struff weiter in guter Form. Beim Challenger-Turnier in Bordeaux gewann der 3...

Bordeaux -Eineinhalb Wochen vor Beginn der French Open in Paris befindet sich Jan-Lennard Struff weiter in guter Form. Beim Challenger-Turnier in Bordeaux gewann der 33 Jahre alte Tennisprofi sein Auftaktmatch gegen den französischen Qualifikanten Kyrian Jacquet mühelos mit 6:3, 6:3.

Struff hatte vor zehn Tagen beim Masters-1000-Turnier in Madrid völlig überraschend das Finale erreicht, wo er sich erst in drei Sätzen dem Spanier Carlos Alcaraz hatte geschlagen geben müssen. Danach hatte Struff auf einen Start beim derzeit laufenden Masters-1000-Event in Rom verzichtet, um Kraft zu tanken.

In der Weltrangliste wird der Warsteiner in der kommenden Woche Alexander Zverev als deutsche Nummer eins ablösen. Zverev war in Rom bereits im Achtelfinale am Russen Daniil Medwedew gescheitert. Die French Open in Paris beginnen am 28. Mai. In der Woche zuvor hat Struff, derzeit Nummer 28 der Welt, noch für das ATP-Turnier in Genf gemeldet.