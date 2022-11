Aus für Grizzlys und Straubing in der Eishockey-Königsklasse

Straubing -Die Grizzlys Wolfsburg und die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga sind im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden.

Wolfsburg verlor nach dem 2:3 im Hinspiel auch das Rückspiel beim schwedischen Club Luleå HF mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). Straubing unterlag Frölunda Göteborg mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) und war im ersten Aufeinandertreffen beim 0:4 in Schweden chancenlos.

In Luleå brachte Tyler Morley die Grizzlys zwar nach rund einer halben Stunde in Führung. Der Österreicher Konstantin Komarek und Oscar Engsund eine Sekunde vor dem Ende sorgten mit ihren Toren für das Wolfsburger Aus in der Eishockey-Königsklasse.

Vor 4480 Zuschauern im Stadion am Pulverturm blieb das Straubinger Wunder aus. Für die Mannschaft von Trainer Tom Pokel trafen Brandon Manning (16.) und Marcel Brandt (29.). Ryan Lasch (14.), Patrik Carlsson (38.) und Frederik Dichow (57.) erzielten die Gäste-Tore.