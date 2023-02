Tennis-Profi Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier in Lyon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Dortmunderin unterlag Camila Osorio aus Kolumbien ...

Aus für Niemeier und Korpatsch beim Turnier in Lyon

ARCHIV - Beim WTA-Turnier in Lyon früh ausgeschieden: Tamara Korpatsch.

ARCHIV - Beim WTA-Turnier in Lyon früh ausgeschieden: Tamara Korpatsch. Frank Molter/dpa

Lyon -Tennis-Profi Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier in Lyon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Dortmunderin unterlag Camila Osorio aus Kolumbien mit 6:7 (5:7), 5:7. Die Weltranglisten-71. verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale.

Zuvor verlor beim Turnier in Frankreich auch Tamara Korpatsch. Die 27 Jahre alte Hamburgerin musste sich schon in der ersten Runde Alison van Uytvanck aus Belgien mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Die Weltranglisten-78. wartet nach der vierten Niederlage im vierten Spiel damit weiter auf das erste Erfolgserlebnis in diesem Jahr.