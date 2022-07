Eigentlich hätte der Schlusspunkt hinter seiner Instagram-Story gereicht. Das „Danke“ versehen mit einem Herz war Oscar das Silvas ganz persönliche Abschiedsbotschaft an alle Verantwortlichen, Fans, aber vor allem an seine nun ehemaligen Mitspieler bei Alba Berlin. Noch bevor die offizielle Mitteilung verschickt wurde, hatte der deutsche Nationalspieler zahlreiche Bilder von sich und allen Spielern des deutschen Meisters sowie Pokalsiegers veröffentlicht und somit bereits das angedeutet, was Alba am Montagmittag kurz vor 12 Uhr bestätigte: seinen Abschied.

Überraschend war an dieser Nachricht allerdings nichts. Schon vor Beginn der Play-offs hatte es Gerüchte über den damals angeblich schon feststehenden Wechsel zum FC Barcelona gegeben. Bestätigen wollte dies damals freilich niemand, was ebenfalls im Profigeschäft nicht überrascht. Seit Montag steht der Wechsel nach Spanien nun fest, der Abschied aber ist da Silva dann doch nicht so leichtgefallen. „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schlage ich heute ein neues sportliches Kapitel auf, aber ich werde euch für immer dankbar sein für die Chance, mich so entfalten zu dürfen und gleichzeitig solche Freude dabei zu haben. Berlin, du bist so wunderbar, bis bald“, lauteten da Silvas Worte der Dankbarkeit, nachdem er diese ein paar Stunden zuvor bildlich ausgedrückt hatte.

„Wir sind sehr stolz auf Oscar und die Art und Weise, wie sehr er sich bei uns in nur einer Saison entwickelt hat. Er hat in dieser Spielzeit sein Können ausdrucksvoll zur Schau gestellt und ist als Sportler und Mensch gewachsen. Er ist ein toller Typ mit einer großen Zukunft“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda, der den Center zu Beginn der vergangenen Saison mit ein paar Nebengeräuschen aus Ludwigsburg verpflichten konnte.

Wohl nur wenige hatten ihm einen Leistungssprung, wie er ihn bei Alba Berlin auf nationaler, aber vor allem internationaler Ebene hingelegt hat, zugetraut. Viele hatten ihm für seine Entwicklung zu einem weiteren Jahr im Trikot des Doublesiegers geraten. Aber: Nicht viele deutsche Spieler haben bislang ein Angebot des FC Barcelona, das man eigentlich nicht ausschlagen kann, erhalten. Während der passionierte Angler künftig die spanischen Gewässer erkunden wird, muss Alba die entstandene Lücke schließen, wird aber aufgrund der lange zurückliegenden Gerüchte ob dieser Entscheidung schon vorgesorgt haben.

Während Oscar da Silva der erste offizielle Abgang ist, konnte Himar Ojeda wenige Tage zuvor mit Shooting Guard Gabriele Procida den ersten Zugang vermelden. Der 20-jährige Italiener ist zwar kein Ersatz für da Silva, aber mal wieder ein Spieler mit großer Perspektive. Und dass Spieler dieses Formats in Berlin eine tolle Entwicklung nehmen können, hat Oscar da Silva eindrucksvoll bewiesen.