Aus vor Playoffs: Eisbären Berlin verlängern mit Trainer

Berlin (dpa) – -Die Eisbären Berlin setzen auch nach dem Verpassen der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter auf Cheftrainer Serge Aubin. Der 48 Jahre alte Kanadier, der das Team 2021 und 2022 zur Meisterschaft geführt hatte, habe seinen auslaufenden Vertrag für die kommende Saison verlängert, teilten die Berliner am Dienstag mit. Der amtierende Meister hatte am vergangenen Wochenende zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren den Einzug in die Endrunde der DEL verpasst.