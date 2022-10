Ausriss an Wurfhand: Gidsel fehlt Füchsen Berlin wochenlang Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss wochenlang den Ausfall von Mathias Gidsel kompensieren. Der dänische Rückraumspieler erlitt im Länderspiel einen knö... dpa

Berlin -Handball-Bundesligist Füchse Berlin muss wochenlang den Ausfall von Mathias Gidsel kompensieren. Der dänische Rückraumspieler erlitt im Länderspiel einen knöchernen Ausriss an der linken Hand sowie eine Verletzung des Bandapparates, wie der Verein am Dienstagabend mitteilte. Der aktuelle Tabellenzweite gab rund zehn Wochen als Ausfallzeit an.