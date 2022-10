Australian Open: Djokovic will trotz Einreiseverbots spielen Tennis-Star Novak Djokovic will trotz Einreiseverbots im Januar kommenden Jahres bei den Australian Open spielen. Das kündigte Turnierchef Craig Tiley an. Es... dpa

Novak Djokovic will bei den Australian Open spielen. Alastair Grant/AP/dpa

Melbourne -Tennis-Star Novak Djokovic will trotz Einreiseverbots im Januar kommenden Jahres bei den Australian Open spielen. Das kündigte Turnierchef Craig Tiley an. Es liege an dem Serben selbst, „die Situation“ mit der Regierung zu klären.