Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei den Australian Open die dritte Runde erreicht. Die 34-Jährige gewann ihr Match gegen die an Nummer 27 gesetzte Rumäni...

Australian Open: Laura Siegemund steht in Runde drei

Laura Siegemund ist bei den Australian Open in die dritte Runde eingezogen.

Laura Siegemund ist bei den Australian Open in die dritte Runde eingezogen. Frank Molter/dpa

Melbourne -Tennisspielerin Laura Siegemund hat bei den Australian Open die dritte Runde erreicht. Die 34-Jährige gewann ihr Match gegen die an Nummer 27 gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu mit 5:7, 7:5, 6:3.

Siegemund zog erstmals seit ihrem Debüt 2016 wieder in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers im Melbourne Park ein. Die vier anderen deutschen Starterinnen waren bereits an der Auftakthürde gescheitert. Als nächste Gegnerin wartet die an Nummer vier gesetzte Französin Caroline Garcia.

„Da habe ich gar nichts zu verlieren und kann ohne Druck rangehen“, sagte Siegemund, die mit ihrem zweiten Sieg innerhalb von zwei Tagen mehr als zufrieden war: „Wir beide sind am Schluss auf dem Zahnfleisch gegangen, da heißt es, ein bisschen die Arschbacken zusammenzukneifen.“

Siegemund erwischte einen guten Start und lag ein Break vorne, musste den ersten Satz aber dennoch abgeben. Im ebenfalls ausgeglichenen zweiten Durchgang behielt die Metzingerin diesmal die Nerven. Im dritten Satz profitierte sie auch von einer offensichtlichen Fußverletzung ihrer Gegnerin. Aufgrund des Windes waren die Bedingungen auf dem nicht überdachten Platz 8 im Melbourne Park schwierig.