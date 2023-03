Auswärtssiege für Kiel und Magdeburg

ARCHIV - Bester Kieler Schütze beim THW-Sieg in Melsungen: Eric Johansson.

Hamburg (dpa) – -Titelverteidiger SC Magdeburg und der THW Kiel haben im Kampf um die deutsche Handballmeisterschaft wichtige Siege gefeiert.

Am Sonntag setzten sich die Magdeburger mit 36:27 (16:8) bei Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen durch, die Kieler gewannen ihr Auswärtsspiel bei der MT Melsungen 23:19 (14:9). In der Tabelle bleiben beide Mannschaften den führenden Teams der Füchse Berlin und der Rhein-Neckar Löwen auf den Fersen.

Die Mannschaft von SCM-Coach Bennet Wiegert ließ nie einen Zweifel am Sieger des Spiels aufkommen. Schon in der 14. Minute sorgte Oscar Bergendahl für das 7:2 des Meisters. So konnten es die Magdeburger schon früh ruhig angehen lassen.

Der THW fand vor den 4500 Zuschauern in der Rothenbach-Halle sofort in die Partie und setzte sich trotz einiger überhasteter Würfe des Schweden Eric Johansson schnell ab. Nach dem 4:2 (8.) ging es über 10:6 (18.) auf 14:8 (24.). Danach nahm MT-Trainer Roberto Parrondo schon die zweite Auszeit, um das Spiel seiner Mannschaft neu zu ordnen.

Die Nordhessen, die zum fünften Mal in Serie verloren, konnten sich bei ihren Torhütern Adam Morawski und Nebojsa Simic bedanken, dass sich die Niederlage noch in einem einigermaßen erträglichen Rahmen bewegte.

Der HSV Hamburg besiegte den HC Erlangen 33:29 (18:13), der TBV Lemgo Lippe setzte sich 35:30 (18:14) gegen die TSV Hannover-Burgdorf durch. Eine Heimniederlage kassierte die HSG Wetzlar beim 22:28 (13:13) gegen den Bergischen HC.

Am Samstag hatte es die SG Flensburg-Handewitt verpasst, sich dichter an die Tabellenspitze heranzuarbeiten. Nach dem leistungsgerechten 27:27 bei Frisch Auf Göppingen bleiben die Norddeutschen mit 33:11 Punkten Tabellenfünfter.