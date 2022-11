B-Team von TTC Berlin Eastside unterliegt Kolbermoor Zwei Tage nach der überraschenden 2:3-Heim-Niederlage in der Champions League gegen den ASC Quattro Mori Cagliari (Italien) ist dem TTC Berlin Eastside in de... dpa

Berlin -Zwei Tage nach der überraschenden 2:3-Heim-Niederlage in der Champions League gegen den ASC Quattro Mori Cagliari (Italien) ist dem TTC Berlin Eastside in der Bundesliga am Sonntag die Rehabilitation misslungen. Vor 150 Zuschauern in der Sporthalle Anton-Saefkow-Platz in Lichtenberg musste die Mannschaft von Trainerin Irina Palina am Sonntag im Top-Duell gegen den Dauerrivalen DJK Kolbermoor eine 4:6-Niederlage hinnehmen.