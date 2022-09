Babelsberg 03 fordert Abschaltung von Rasenheizungen Um Energie zu sparen, fordert der Regionalligist SV Babelsberg 03 die Deutsche Fußball Liga (DFL) und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) dazu auf, Rasenheizung... dpa

Berlin -Um Energie zu sparen, fordert der Regionalligist SV Babelsberg 03 die Deutsche Fußball Liga (DFL) und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) dazu auf, Rasenheizungen abzuschalten. Das teilte der Potsdamer Viertligist am Montag in einem Offenen Brief an DFL, DFB sowie regionale Fußballverbände mit. Auch eine Online-Petition hat der Verein dazu gestartet.