Bahn-Vierer muss weiter auf WM-Medaille warten

Glasgow -Für den einst so ruhmreichen deutschen Bahnrad-Vierer geht auch nach 21 Jahren das lange Warten auf eine WM-Medaille weiter.

Theo Reinhardt, Tobias Buck-Gramcko, Joachim Eilers und Felix Groß belegten bei der Rad-WM in Glasgow in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung in 3:51,282 Minuten den siebten Platz. Immerhin sammelte das Team von Bundestrainer Tim Zühlke wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation. Die Finalläufe werden am Samstag ausgetragen.

2002 hatte der deutsche Vierer mit Silber in Kopenhagen die letzte Medaille geholt, ehe der Abwärtstrend begann. Bis dahin war die Mannschaftsverfolgung eine große Erfolgsgeschichte im deutschen Radsport. Fünf Olympiasiege und 16 Weltmeistertitel fuhren deutsche Mannschaften in der Vergangenheit heraus.