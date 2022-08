Rom - Die bei der Bahnrad-Europameisterschaft schwer gestürzte Italienerin Letizia Paternoster kann sich nach eigener Aussage nicht mehr an den Unfall erinnern.

„Ich habe eine komplette Gedächtnislücke vom Vorabend des Rennens bis zum Morgen danach, als ich mich ausgestreckt auf einem Krankenhausbett wiederfand“, sagte die 23 Jahre alte Radsportlerin im Interview des „Corriere della Sera“. Paternoster verletzte sich am 13. August im Ausscheidungsfahren bei einem Massensturz. Dabei zog sie sich unter anderem einen dreifachen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu.

Paternoster stürzte auch schon zuvor schwer, etwa in Berlin 2018. Um die Kontrolle zu behalten, müsse man Wettkampf-Wahnsinn, Instinkt und Verstand miteinander vermischen, erklärte sie. Ohne Irrsinn fehle einem der Mut, um sich mit 55 Kilometern je Stunde in eine 50 Zentimeter große Lücke zu drängen. Ihrer Mutter scheint der Wahnsinn zu viel zu sein. „Sie sieht sich die Wettkämpfe nicht an, lässt den Fernseher aus und hofft, dass ich in einem Stück wieder nach Hause komme“, berichtete die Norditalienerin aus Cles bei Bozen.