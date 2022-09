Bahnradsportler Weinstein erklärt Karriereende Bahnradsportler Domenic Weinstein hat seinen Rücktritt erklärt. „Ich möchte mich auf meine Zukunft außerhalb des Radsports konzentrieren“, sagte der 28-Jähri... dpa

eDer deutsche Radrennfahrer Dominic Weinstein feiert seinen Sieg beim the UCI Bahnrad-Weltcup 2015 in Cali, Kolumbien. rchivbild Christian Escobar Mora/epa/dpa/A

Frankfurt/Oder -Bahnradsportler Domenic Weinstein hat seinen Rücktritt erklärt. „Ich möchte mich auf meine Zukunft außerhalb des Radsports konzentrieren“, sagte der 28-Jährige am Freitag. Weinstein hatte 2016 in Rio und 2021 in Tokio an den Olympischen Spielen teilgenommen und in der Mannschaftsverfolgung die Plätze fünf und sechs belegt.