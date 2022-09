Ballack über Unions Erfolgsserie: „Träumen ist erlaubt“ Ex-Fußball-Profi Michael Ballack schließt ein Fußball-Märchen des 1. FC Union Berlin mit dem Gewinn des Meistertitels in der Fußball-Bundesliga nicht aus. „I... dpa

Berlin -Ex-Fußball-Profi Michael Ballack schließt ein Fußball-Märchen des 1. FC Union Berlin mit dem Gewinn des Meistertitels in der Fußball-Bundesliga nicht aus. „Im Fußball ist immer alles möglich, die Vergangenheit hat das gezeigt“, sagte Ballack, „ich habe das mit Kaiserslautern 1998 erlebt, als wir als Aufsteiger Meister wurden“, sagte er. „Man kann sich schon in einen Rausch spielen, der dich während der gesamten Saison trägt“, so Ballack.