Barça weiter klar vorne - Real betreibt Wiedergutmachung

Die spanische Meisterschaft ist dem FC Barcelona kaum noch zu nehmen. Am Samstag gewinnen die Katalanen klar. Bei Verfolger Madrid glänzt der Weltklasse-Stür...

Barcelona/Madrid -Der FC Barcelona hat den nächsten großen Schritt zum spanischen Fußball-Meistertitel gemacht.

Karim Benzema (r) traf beim Real-Sieg gegen Almeria gleich dreimal. Pablo Garcia/AP/dpa

Die Katalanen gewannen mit 4:0 (3:0) gegen Betis Sevilla und verteidigten den Vorsprung von elf Punkten vor Verfolger Real Madrid. In der Schlussphase kam der 15-jährige Lamine Yamal zu seinem Ligadebüt für Barça. Champions-League-Sieger Real hatte sich zuvor dank eines Hattricks von Karim Benzema für die heftige Pleite in Girona rehabilitiert und gegen Aufsteiger UD Almeria mit 4:2 (3:1) gewonnen.

Benzema sorgte dabei für die ersten drei Tore (5., 17. und 42. per Foulelfmeter). Außerdem traf Rodrygo für Real (47.), für Almeria waren Lazaro (45.+1) und Lucas Robertone (61.) erfolgreich. Am vergangenen Dienstag hatte sich die Elf von Trainer Carlo Ancelotti mit dem 2:4 beim FC Girona noch kräftig blamiert. Gegen Almeria standen Ex-Weltmeister Toni Kroos und der deutsche Nationalverteidiger Antonio Rüdiger in der Startelf. Superstar Luka Modric fehlte dagegen wegen einer Oberschenkelverletzung.

Für Barcelona trafen Andreas Christensen (14.), der frühere Bayern-Star Robert Lewandowski (36.), Raphinha (39.) sowie Betis-Profi Guido Rodríguez (82.) per Eigentor. Yamal wurde in der 83. Minute eingewechselt, für ihn verließ der 18 Jahre alte Gavi den Platz.