Im Endspiel verdichtete sich die Berliner Rolle ein wenig auf einen Namen: Franz Wagner. 22 Jahre alt, NBA-Profi der Orlando Magic, MVP des WM-Finales gegen Serbien, dort 33 Minuten auf dem Feld, und Berliner. Aufgewachsen in Prenzlauer Berg, entdeckt in einer Basketball-Schul-AG und ausgebildet von Alba Berlin. Genau wie vorher schon sein großer Bruder Moritz (26), ebenfalls seit zwei Jahren in Orlando tätig und neben Niels Giffey und Maodo Lo auch in Berlin geboren, aufgewachsen und basketballerisch ausgebildet. Zu diesen vier Jungs aus der Hauptstadt gesellte sich während der gut zweiwöchigen Erfolgsgeschichte von Okinawa und Manila, die am Sonntag mit dem 83:77-Sieg gegen Serbien im ersten Weltmeistertitel für Deutschland endete, in Johannes Thiemann ein Wahl-Berliner, der seit mittlerweile fünf Jahren das Alba-Trikot trägt.

In so ziemlich jedem Spiel stand eine Rotation aus vier dieser fünf ehemaligen oder aktuellen Alba-Spielern auf dem Feld. Eine Rotation, die maßgeblichen Anteil an acht Siegen in acht Spielen, unter anderem gegen Mitfavorit Australien, Geheimfavorit Lettland und Topfavorit USA, hatte. Jeder von ihnen mit einer von Trainer Gordon Herbert – übrigens in der Saison 2011/12 auch mal bei Alba als Coach tätig – vor dem Turnier definierten Rolle, jeder mit einer sportlichen Entwicklung, die maßgeblich bei und von Alba Berlin geprägt worden ist, und jeder, der in Deutschland von einer Quotenregelung im Basketball profitiert hat, die es in anderen europäischen Nationen vorher schon gegeben hatte.

6+6-Regel hat deutschem Basketball-Erfolg den Boden bereitet

Zur Saison 2012/13 wurde der deutsche Basketball mit der 6+6-Regel für seine Verhältnisse revolutioniert, wurden aus Teams, in denen deutsche Spieler zumeist nicht über die Rolle des Bankwärmers und Platzhalters auf Spielberichtsbögen hinauskamen, Mannschaften, in denen es vorgeschrieben war, dass mindestens sechs deutsche Spieler zu einem Spieltags-Kader gehören müssen und man sie „nicht nur in der Ecke stehen, sondern mit dem Ball sehen“ will, so Giffey. „Diese Regel ist enorm wichtig, damit junge Spieler spielen und auch Verantwortung übernehmen können. Und damit sie in diesen Rollen sind, die wir hier brauchen“, sagte Johannes Thiemann.

Die Goldmedaille, die der aktuell einzige Alba-Spieler in der Nationalmannschaft um den Hals hängen hatte, hätte kein besseres Symbol für diese Aussagen sein können. In Berlin hat sich Thiemann von einem Spieler, der sich über seine Athletik definiert, zu einem Basketballer mit einem riesigen Repertoire an Fähigkeiten entwickelt, ohne dabei auch nur etwas von der Energie einzubüßen, über die sich sein Spiel zu Beginn seiner Berlin-Zeit definierte.

Das war freilich auch bei Alba nicht immer der Fall. Niels Giffey kann ein Lied davon singen, wie er einst von Sasa Obradovic mit wenig Spielzeit bedacht und auf seine Künste als Dreierspezialist reduziert wurde. Ähnlich wie in der Nationalmannschaft mit Gordon Herbert war es bei Alba Berlin essenziell, sich Entwicklungshilfe von außen zu holen. Himar Ojeda, Aito Garcia Reneses, Israel Gonzalez, Carlos Frade und Pepe Silva – fünf Namen, fünf Spanier, die mehr als eine neue Sprache, sondern auf mehreren Ebenen eine neue Idee bei Alba Berlin implementiert haben. Niels Giffey hat diesen Weg, den Alba seit 2016 beschreitet, gelebt und ist noch immer davon angetan, „dass man sich auf neue Sachen, auf einen spanischen Stil einlässt, sich Inspiration holt“.

Henning Harnisch legte bei Alba den Fokus auf Nachwuchsausbildung

Einhergehend mit der durch Vizepräsident Henning Harnisch vorangetriebenen Nachwuchsausbildung wurden Spieler wie Franz Wagner nicht nur entdeckt, sondern auch gefördert und gefordert. „Franz hat man bei Alba schon früh das Vertrauen und Selbstvertrauen gegeben“, sagt Johannes Thiemann im Rückblick auf das eine gemeinsame Jahr mit dem jüngeren der Wagner-Brüder, in dem sie zusammen das Pokal-Finale, die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft und die Endspielserie um den Euro-Cup verloren. Aber in dem vor allem der damals erst 17-jährige Franz Wagner auch Erfahrungen sammeln konnte und Einsatzzeiten in wichtigen Spielphasen erhielt. Und in denen er auch Fehler machen durfte und danach nicht gleich zur Strafe auf die Bank geschickt wurde.

Der Einzug einer solch anderen Fehlerkultur war auch im deutschen WM-Spiel gegen Lettland, welches durchaus als richtungsweisend bezeichnet werden darf, zu sehen. Anstatt den an diesem Tag auf dem Feld strauchelnden Dennis Schröder vom Feld zu nehmen, ließ Gordon Herbert seinen Kapitän und Anführer im Spiel, welches man am Ende etwas glücklich als Gewinner verließ. Angesprochen auf diese Entscheidung antwortete Herbert später, dass man als Team gewinne und als Team verliere. Eine Art des Vertrauens, die frühere Spieler nicht erlebt haben, von der die Generation um Franz Wagner aber schon jetzt profitiert und die ein wichtiger Teil der (gold-)glänzenden Perspektive des deutschen Basketballs für die kommenden Jahre sein kann.