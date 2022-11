Niels Giffey im Bayern-Trikot: Gemischte Gefühle bei Alba-Fans und Himar Ojeda

Wenn der langjährige Kapitän der Berliner am Donnerstag in seiner Heimatstadt im Münchner Trikot aufläuft, erwarten ihn ganz unterschiedliche Reaktionen.

Es dürfte ein in vielerlei Hinsicht ungewöhnlicher Abend werden für Niels Giffey. Den Anfang wird die Anfahrt zur Arena am Ostbahnhof machen: Statt wie bis zum Sommer 2021 üblich mit dem eigenen Auto von der eigenen Wohnung aus, wird Giffey sie dieses Mal mit dem Bus aus einem Hotel antreten. Es folgt der Weg in die unbekannte Gästekabine der Arena, das Überstreifen seines Trikots, das nun rot statt gelb ist, und zu guter Letzt der Moment, in dem Hallensprecher Tom Böttcher bei der Teamvorstellung Giffeys Namen ausruft – als Teil der Gästemannschaft des FC Bayern München.

Am Dienstagvormittag machte der offiziell, was schon ein paar Tage zuvor als Gerücht die Runde durch Deutschlands Basketball-Community gemacht hatte: die Verpflichtung von Niels Giffey. Nach einst sieben Jahren und 398 Spielen im Trikot von Alba Berlin, unterschrieb der Berliner beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2025. Es ist ein spektakulärer Wechsel, der nicht nur dem Euroleague-Duell zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern am Donnerstag (20 Uhr), sondern auch deren gesamter Rivalität zusätzliche Schärfe verpasst.

In Reihen der Alba-Fans herrscht vor allem Enttäuschung

Im Grunde reicht ein Gespräch mit Alexander Kürth, um einen Eindruck zu bekommen, welche Brisanz in Giffeys Wechsel an die Isar liegt. Kürth ist Teil des Alba-Fanclubs „Block 2012“, stimmt als Vorsänger dessen Lieder an. „Das war natürlich eine Bombe“, sagt er über Giffeys Wechsel und spricht von einer „zweigeteilten Meinung“ unter Albas Fans. Auf der einen Seite wären da diejenigen, bei denen die Enttäuschung das Verständnis überwiegt. Dass Giffey, Albas langjähriges Gesicht und ehemaliger Kapitän, nun ausgerechnet zum ungeliebtesten aller Rivalen wechselt, werden ihm nicht alle verzeihen.

Auf der anderen Seite sagt auch Alexander Kürth über den Ärger vieler Alba-Fans: „Ich glaube, das legt sich relativ schnell wieder.“ Eine Persona non grata wie einst Heiko Schaffartzik wird Giffey bei Alba – zum Glück – wohl nicht werden. Zum einen, weil er Alba noch ungleich mehr geprägt hat und von dort auch nicht direkt nach München wechselte. Zum anderen, weil der FC Bayern für ihn in vergangenen Jahren und wohl auch in diesem Jahr nie die erste Option war.

So spricht der 31-Jährige in der bayerischen Mitteilung zu seinem Wechsel selbst von einem „speziellen Schritt“, der mit vielen Emotionen verbunden sei und den er „lange durchdacht habe“. In anderen Worten: Giffey hat dem FC Bayern nicht bei der erstbesten Gelegenheit zugesagt. Dass die Münchener Giffey am liebsten schon zu dessen Alba-Zeit verpflichtet hätten, ist kein Geheimnis. Auch in diesem Sommer, nach Giffeys vorzeitigem Aus bei Zalgiris Kaunas, dürfte sich der FC Bayern bereits deutlich vor dem vergangenen Wochenende bei ihm gemeldet haben. Dass Giffey dennoch nach der EM erst einmal vereinslos blieb, dann mit einem Kurzvertrag ins spanische Murcia wechselte, macht den Anschein, als hätte er lieber noch einen anderen Euroleague-Klub finden wollen als beim einstigen Rivalen anzuheuern. „Es war natürlich gut, dass er Zwischenstationen hatte“, sagt Alexander Kürth auch mit Blick auf das Fan-Herz.

Die Tür für eine Rückkehr nach Berlin stand für Niels Giffey offen

Zumal eine Rückkehr nach Berlin zumindest in diesem Sommer nicht zur Debatte stand. Und das weniger von Giffeys als von Albas Seite aus: „Unser Team für diese Saison war schon gebaut“, blickt Albas Sportdirektor Himar Ojeda auf den Sommer zurück. „Es war also keine Option, ihn zurückzuholen“, ergänzt der Spanier. Dennoch lassen sich Ojedas Gefühle angesichts Giffeys Wechsel irgendwo zwischen Überraschung und Enttäuschung einordnen. Allen voran, weil Alba sich eine Rückkehr der einstigen Galionsfigur zu einer der kommenden Spielzeiten wohl sehr gut vorstellen konnte. „Die Tür war immer offen für ihn“, sagt Ojeda, der ergänzt, dass Giffey und dessen Management dies wohl auch gewusst hätten.

Auf der anderen Seite wusste Giffey eben auch, dass er beim FC Bayern sofort wieder in der Euroleague spielen kann, gutes Geld verdient, um Titel spielt und durch seinen Vertrag bis 2025 auch deutlich über die laufende Saison hinaus abgesichert ist. Gewichtige Argumente, die Giffeys Schritt nach München für viele Fans von Alba Berlin zwar nicht weniger bitter, aber doch verständlicher machen dürften.

Dass der Wechsel für den FC Bayern ein großer Gewinn ist, ist ohnehin klar. Allen voran, weil Giffeys Verpflichtung dabei helfen wird, Albas vielleicht größten Vorteil den Bayern gegenüber auszuradieren. Nachdem die Berliner in den vergangenen Jahren auf den für die nationalen Wettbewerbe so wichtigen deutschen Positionen deutlich besser besetzt waren, ändert sich dies nun Stück für Stück. In Isaac Bonga, Elias Harris, Niklas Wimberg und eben Giffey haben die Münchener ein Quartett ehemaliger und aktueller Nationalspieler verpflichtet. Ein Quartett, das man zwar nicht selbst ausgebildet hat, das insbesondere mit Blick auf den Kampf um die deutsche Meisterschaft aber dennoch ungemein wertvoll werden dürfte.

Bayern München setzt ein Statement in Richtung Hauptstadt

Darüber hinaus ist die Verpflichtung Giffeys natürlich ein Statement aus dem Süden in Richtung Hauptstadt. Einen Spieler zu verpflichten, der lange Jahre nicht nur der Kapitän, sondern das Gesicht des großen Rivalen war, ist genauso bedeutsam, wie es klingt. Dass man diesen Spieler dazu zwei Tage vor dem direkten Duell vorstellt, ihn trotz nur drei gemeinsamer Trainingstage auch direkt zum Auswärtsspiel nach Berlin mitnimmt, spricht für sich.

Ganz unabhängig davon, ob Giffey am Donnerstag tatsächlich im Kader und auf dem Parkett steht, dürfte das Spiel in Berlin für ihn kein einfaches werden. Und das eher nicht wegen der eingangs beschriebenen Besonderheiten, sondern allen voran wegen der Reaktionen der Alba-Fans, die ihn erwarten. „Gemischt“, dürften diese ausfallen, schätzt Alexander Kürth, ehe er mit Nachdruck hinzufügt: „Also ich werde Niels definitiv nicht auspfeifen.“