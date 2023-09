Basketball-Bundesliga auch nach WM-Coup ohne Allstar Day

Köln -Nach dem sensationellen Gewinn des WM-Titels ist der Basketball in Deutschland in aller Munde. Trotzdem wird die Bundesliga auch in der heute beginnenden Saison auf einen Allstar Day verzichten, mit dem in der Vergangenheit immer Werbung für die Sportart gemacht wurde. „Der Allstar Day ist immer ein Thema. Leider fehlt uns ein Termin“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.

„Ganz schweren Herzens kriegen wir es gerade nicht hin, aber wir versuchen, die Elemente woanders unterzubringen“, sagte Holz mit Blick auf die bei den Fans beliebten Dreier- und Dunkingwettbewerbe. „Auf Sicht werden uns diese Dinge schon irgendwann noch einmal wieder begegnen“, kündigte Holz an.

Der Allstar Day gehörte jahrelang zum festen Bestandteil der Basketball-Saison. In den vergangenen Spielzeiten hatte es die Veranstaltung, bei der es auch immer ein Showspiel der besten Profis der Liga gegeben hatte, aus terminlichen Gründen aber nicht mehr gegeben. Vor allem die Ausweitung der Europapokalwettbewerbe sorgt dafür, dass es keinen günstigen Zeitpunkt für das Event gibt.