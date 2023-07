Sommer der Gespräche: Alba Berlins Sportdirektor gestaltet den großen Umbruch

Wann und wie lange ist eigentlich Sommer? Jahr für Jahr lässt sich diese Frage dreifach beantworten: Nach meteorologischer Zeitrechnung beginnt er am 1. Juni und dauert anschließend exakt 92 Tage. Kalendarisch ist erst vom 21. Juni bis zum 21. September Sommer, also 93 Tage lang. Hinzu kommt der eher unberechenbare, weil gefühlte Sommer, der aktuell in vollem Gange ist. Und dann gibt es da noch einen vierten Sommer: den von Himar Ojeda, dem Sportdirektor bei Alba Berlin, der gerade seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert hat. Sein Sommer begann diesmal unerwartet früh, bereits am 25. Mai, und ist nun vor allem zweierlei: lang und arbeitsreich.

Rund sieben Wochen sind seit dem Viertelfinal-Aus der Berliner Basketballer gegen Ulm vergangen. Sieben Wochen, in denen viel Arbeit für Himar Ojeda nur drei von Alba verkündete Personalentscheidungen gegenüberstehen. Von den acht in diesem Sommer auslaufenden Verträgen hat Alba bislang nur den von Jonas Mattisseck verlängert. Die Zukunft von Leistungsträgern wie Maodo Lo, Luke Sikma oder Louis Olinde ist hingegen weiter ungeklärt. Während Albas Akteure aktuell mit viel Ruhe und den Empfehlungen guter letzter Alba-Jahre sportliche Zukunftsszenarien ausloten, hängt Alba in der Warteschleife. An deren Ende dürfte der größte Alba-Umbruch seit Jahren warten. Ein Umbruch, für den Himar Ojeda viel Geduld und kreative Flexibilität braucht.

Luke Sikma wird für Alba Berlin schwer zu halten sein

In den vergangenen Sommern musste Albas Sportdirektor bei der Kaderplanung zwar auch geduldig und flexibel sein, konnte insgesamt aber doch recht entspannt seiner Philosophie folgen. „Ich mag es, einen erfahrenen Kern zu haben, der sich durch junge Spieler mit viel Potenzial ergänzen lässt“, fasst er diese zusammen. Lo, Sikma und Olinde bildeten zusammen mit Spielern wie Johannes Thiemann, Ben Lammers und zuletzt auch Jaleen Smith besagten Kern. Nun könnten sie alle – abgesehen von Thiemann – Alba diesen Sommer verlassen.

Himar Ojeda hat in den vergangenen sieben Wochen viel dafür getan, dass dies nicht so kommt und Alba zumindest einige vertragslose Leistungsträger erhalten bleiben. „Ich würde sie gerne alle behalten“, sagt er über Lo, Sikma, Smith und Co., ehe er umgehend ergänzt: „Das wird aber nicht passieren, weil es Spieler gibt, die sich verändern wollen.“ Kapitän Luke Sikma wird seit Wochen mit der halben Euroleague und einem Wechsel nach Japan in Verbindung gebracht. Jaleen Smith steht ebenfalls bei größeren, finanzkräftigeren Euroleague-Klubs auf dem Zettel und Tamir Blatt geht – wohl zurück nach Israel zu Maccabi Tel Aviv. Albas Akteure testen ihren Markt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Himar Ojeda schaut dabei selbstverständlich nicht tatenlos zu: „Ich führe viele Gespräche – innerhalb unseres Klubs, mit unseren Spielern, mit ihren und anderen Agenten.“ Immer mit dem Ziel, durch die Gespräche auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. „Es braucht einen guten Plan mit vielen Alternativen – das ist das Komplizierteste“, sagt Ojeda. Für jeden potenziellen Abgang gilt es potenzielle Nachfolger in der Hinterhand zu haben. „Oft ist nicht die Frage, ob ich einen Spieler verpflichten will oder nicht. Die Frage ist, passt der Spieler unabhängig davon, wie sich andere Spieler entscheiden“, sagt Ojeda. Ein Beispiel ist der Aufbauspieler Ziga Samar: Alba verpflichtete den Slowenen vergangenen Sommer und verlieh ihn für eine Saison nach Hamburg – wohl wissend, dass diesen Sommer die Verträge von gleich drei Aufbauspielern auslaufen.

Diesen Sommer wird Himar Ojeda wohl eher Spieler nach Berlin holen, die Alba direkt helfen sollen. Womit wir allerdings wieder bei der besagten Warteschleife wären. „Um neue Spieler zu verpflichten, muss ich erst einmal wissen, wen es zu ersetzen gilt“, fasst Ojeda zusammen. Hinzu kommt der Bedarf an Erfahrung: Sollten viele der vertragslosen Leistungsträger Berlin verlassen, will und kann Ojeda diese nicht ausschließlich mit jungen Spielern ersetzen. Das Problem: Auch im Werben um erfahrenere Akteure mit Euroleague-Format braucht Alba angesichts der großen und finanzkräftigen Konkurrenz nach wie vor Geduld.

Alba Berlins Sportdirektor hat ein sehr gutes Netzwerk

Verlassen kann man sich bei Alba weiterhin auf das gute Netzwerk seines Sportdirektors. Auch dank dessen Erfahrung als internationaler Scout des NBA-Teams Atlanta Hawks gelang es Ojeda zuletzt Jahr für Jahr, Spieler zu verpflichten, die ideal ins Alba-Konzept passten. Und der Spanier hat eine ganze Reihe weiterer interessanter Akteure auf seiner Scouting-Liste, die mittlerweile eher eine ganze Datenbank ist. Zuletzt upgedatet hat Albas Sportdirektor diese am vergangenen Wochenende in Las Vegas. Dort findet aktuell die Summer League der NBA statt, eine Art Talentschau der besten Basketballliga der Welt. Wen genau er dort wie intensiv beobachtet hat, will Himar Ojeda nicht verraten. Nur einen Namen gibt er preis: Louis Olinde.

Albas Flügelspieler verfolgt in Las Vegas aktuell im Trikot der Phoenix Suns seinen Traum von der NBA und die Ambitionen, diesen auch tatsächlich Realität werden zu lassen. Dadurch ist Olinde allerdings auch einer von zahlreichen Spielern, die erst nach der Summer League und anschließendem Feedback von Klubs, Coaches und Agenten über ihren Arbeitgeber für die kommende Saison entscheiden dürften. Für Alba Berlin und Himar Ojeda bedeutet dies eine weitere Extrarunde in der Warteschleife des voraussichtlich langen Sommers.