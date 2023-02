Basketball-Bundesligisten begrüßen Pokalreform Am Wochenende wird der Pokalsieger im Basketball ermittelt. In der nächsten Saison könnte theoretisch auch ein Zweitligist beim Top Four dabei sein. dpa

ARCHIV - Marko Pesic ist Sportdirektor des FC Bayern. Tobias Hase/dpa

Oldenburg -Die Pokalreform mit der Einbeziehung einiger Zweitligisten kommt auch bei den Basketball-Bundesligisten gut an. „Es ist wichtig, dass man die Bundesliga in Orte und Märkte bringt, wo sie normal nicht ist“, sagte Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic. „Die Fans haben die Möglichkeit, eine Bundesligamannschaft in einem offiziellen Spiel zu sehen. Viel wichtiger als das Ergebnis ist dabei, dass wir Nähe schaffen. Es ist eine gute Gelegenheit, dass man die Basketball-Community näher zusammenbringt.“