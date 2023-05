Das Team von Alba Berlin braucht eine neue Hierarchie und Impulse von außen

Vor dem vierten Spiel verbreitete sich mal wieder eine Nachricht in der kleinen Basketball-Bubble der sozialen Medien. Alba Berlin, so vermeldeten es einige Basketball-Experten, würde, falls man denn das Play-off-Halbfinale gegen den FC Bayern München erreiche, sein zweites Heimspiel in Weißenfels austragen und einen Vorteil in einen Nachteil umkehren. Helene Fischer belegt die Arena am Ostbahnhof von Dienstag bis Sonntag, die Schmelinghalle als Ausweich-Heimstätte ist durch das europäische Halbfinale der Crossfit Games besetzt, andere Hallen in Berlin wären für das Duell mit den Münchnern nicht in Betracht gekommen. Indes: Die Frage, wie und ob man denn als Fan nun in der kommenden Woche nach Weißenfels gefahren wäre, um die eigene Mannschaft zu unterstützen, stellt sich seit Mittwochabend nicht mehr. Durch die 81:83-Niederlage ist der deutsche Meister erstmals seit 2017 (damals gegen München) bereits im Viertelfinale ausgeschieden.

Schon gegen Ulm hatte Alba Berlin Probleme mit der Hallenbelegung

Alba Berlin und die Play-offs – das hat in diesem Jahr organisatorisch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Schon die Serie gegen Ulm musste durch Probleme bei der Hallenbelegung für die Alba-Heimspiele in den Modus 1-1-1-1-1 geändert werden und hätte mit einem „Heimspiel“ im Halbfinale die eingangs beschriebene Fortsetzung gefunden. Alba Berlin und die Play-offs – das hat in diesem Jahr aber vor allem auf sportlicher Ebene nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hatte.

In den vergangenen Jahren galt für die Bundesliga: Alba Berlin und Bayern München in einem Spiel in der Saison oder in den Play-offs zu schlagen, das kann mal passieren. In einer Serie aber, in der es drei Siege braucht, galten die beiden deutschen Euroleague-Teilnehmer als nahezu unbezwingbar. Zu tief besetzt die Kader beider Vereine, zu groß die Qualität ihrer Einzelspieler, zu groß die Erfahrung aus den vielen Spielen in der Euroleague auf höchstem Niveau und das damit einhergehende Wissen um die Belastungssteuerung, damit die Spieler auch in den nationalen Play-offs nicht straucheln.

Nun aber ist Alba Berlin genau das passiert. Nicht nur in Spiel vier der Serie gegen starke Ulmer, sondern praktisch in jedem der vier Spiele. Nicht einmal beim Sieg in der zweiten Partie in Ulm hatte die Mannschaft von Israel Gonzalez über die vollen 40 Minuten das Gefühl vermittelt, dass sie den Gegner in die Knie würde zwingen können. „Wir hatten viele kleine Probleme. Wir sind in die Play-offs in keiner guten körperlichen Verfassung gegangen. Wir konnten uns nicht erholen“, sagte der Alba-Trainer direkt nach der Niederlage, welche das 1:3 in der Serie besiegelte.

Nahezu jedem seiner Spieler konnte man in allen Partien die lange Saison ansehen, die für Maodo Lo, Johannes Thiemann, Tamir Blatt, Yovel Zoosman und Jaleen Smith schon mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften in Vorbereitung auf die und später während der Europameisterschaft im September begonnen hatte. Verletzungen und Krankheiten hatten nahezu alle Spieler weitere Frische gekostet, und dieser Energieverlust wirkte sich auf die Konzentration aus. Als Mannschaft produzierte Alba deshalb bei allen drei Niederlagen jeweils 19 Ballverluste, selbst bei diesem einen Sieg in Ulm waren es 18. Und: Wenn der konstanteste Spieler in allen vier Partien mit Malte Delow ausgerechnet der zweitjüngste Spieler des Profikaders ist, sagt das viel über die Form und die Schwankungen der Leistungsträger oder derer, die es sein wollen, aus.

Center Christ Koumadje, unter dem eigenen Korb eigentlich als Wurferschwerer für den Gegner gedacht, war in allen Partien überhaupt kein Faktor und konnte keinen Nachweis seiner eigentlich positiven Entwicklung während der bisherigen Zeit in Berlin erbringen. Ben Lammers wirkte auf dem Feld im Kopf zu langsam und nicht entschlossen genug. Gegen gedankenschnelle und hoch motivierte Ulmer wirkte er phasenweise deplatziert. Kapitän Luke Sikma stellte sich zwar nach dem Aus den Fragen der TV-Kommentatoren, hatte aber freilich keine Antworten auf den eigenen Leistungsausfall in zwei von vier Partien – und schon gar nicht darauf, ob dies möglichweise sein letztes Spiel für Alba war.

Vertrag von Luke Sikma läuft aus

Sein Vertrag, aber auch die Verträge von sieben weiteren Spielern laufen im Sommer aus. Das muss erst einmal nicht schlecht sein. Denn die Play-offs haben gezeigt, dass der Berliner Kader nach wenigen Veränderungen zwar sehr, aber vielleicht auch zu harmonisch aufgestellt war. In Yanni Wetzell und Gabriele Procida hatte Alba im vergangenen Sommer lediglich zwei Spieler, die auch nicht unbedingt als Alphatiere auftreten, neu integrieren müssen. Aber: An der Hierarchie innerhalb des Teams haben die beiden Bundesliga-Neulinge, anders als der im Sommer zuvor als Liga-MVP aus Ludwigsburg nach Berlin gekommene Jaleen Smith, nichts verändert. Bei aller Alba-Identität aber braucht es genau diese kleinen Verschiebungen in der Hierarchie eines Teams, neue Impulse von außen, Spieler, die sich nicht nur entwickeln, sondern auch hohe Ansprüche an ihre Spielzeit stellen.

Während Smith durch dieses Auftreten in seinen zwei Jahren bei Alba das Interesse anderer Klubs geweckt haben dürfte und somit ein Wechselkandidat ist, können Wetzell (vor allem durch seinen frisch erhaltenen deutschen Pass) und Procida in ihrem zweiten Jahr in Berlin größere Rollen einnehmen. Nach einem Sommer mit wenig Fluktuation im Kader wird Alba Berlins sportliche Leitung in den kommenden Wochen ein paar mehr Puzzleteile zu einem neuen Bild zusammensetzen müssen, damit das Viertelfinal-Aus gegen Ulm ein (in Teilen erklärbarer) Ausrutscher bleibt.