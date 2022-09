Der Erfolg des Nationalteams hat seine Wurzeln in der Entwicklung der Bundesliga

Am Montag war Media Day – bei Alba Berlin und den Orlando Magic. Hatten Johannes Thiemann, Maodo Lo und Franz Wagner gut eine Woche zuvor noch gemeinsam ihren EM-Traum im Trikot der Nationalmannschaft gelebt, so trugen sie diesmal mehrere Tausend Kilometer voneinander entfernt wieder die Trikots ihrer jeweiligen Klubmannschaft. Der Berliner Wagner das des NBA-Teams in Orlando, Thiemann und Lo in den Katakomben der Arena am Ostbahnhof das des Deutschen Meisters und Pokalsiegers. Die Fragen der Journalisten zur Europameisterschaft, zu den Spielen in Köln und Berlin und dem Gewinn der Bronzemedaille versetzten sie an diesem Montag aber zumindest noch einmal für einen Moment zurück in ihre gemeinsame Zeit während des mittlerweile auch kalendarisch zurückliegenden Sommers.

Eines Sommers, der der Sportart Basketball so viel gegeben hat, wie zuletzt zu den aktiven Zeiten von Superstar Dirk Nowitzki. Auf sportlicher und atmosphärischer Ebene. Die Leistungen der Nationalmannschaft um Franz Wagner, Johannes Thiemann und Maodo Lo haben Basketball-Fans und neue Zuschauer begeistert. Und damit auch Werbung für die Bundesliga gemacht, in der alle Nationalspieler ihre Wurzeln haben und die bereits am Mittwochabend (19 Uhr) in ihre neue Saison starten wird. „Die Nationalmannschaft hat Ergebnisse abgeliefert, die vor sieben, acht Jahren noch undenkbar waren“, sagte Alexander Reil, Präsident der AG Basketball Bundesliga (BBL), am Dienstag in einer digitalen Presserunde. Der Erfolg der Nationalmannschaft ist für Reil auch stark mit der Entwicklung der Struktur im deutschen Basketball, allem voran der höchsten deutschen Spielklasse, verknüpft: „Die Bundesliga hat enorm aufgeholt und sich enorm entwickelt. Das sind Entwicklungen, die dafür sorgen, dass wir eine Saison auf sehr hohem Niveau erleben werden.“

Zehn deutsche Mannschaften spielen international

In der neuen Saison werden insgesamt zehn deutsche Mannschaften neben dem Kerngeschäft Bundesliga in europäischen Wettbewerben vertreten sein. Dort präsentieren sich die Vereine, sammeln neue Erfahrungen und helfen den Spielern in ihrer Entwicklung. Die Bronzemedaille der Nationalmannschaft „zeigt, dass wir viel Arbeit in die Entwicklung gesteckt haben und dass sich das auch lohnt. Wir sind aber immer noch in einem Entwicklungsprozess – der Weg ist gut, und den wollen wir weiter bestreiten“, sagte Alexander Reil, der gleichzeitig erster Vorsitzender der MHP Riesen Ludwigsburg ist, eines dieser zehn Klubs, die international spielen werden.

Den Auftakt in die neue Saison aber bestreiten Alba Berlin und die Hamburg Towers, die zusätzlich mit Veolia erstmals einen Sponsor im Vereinsnamen tragen werden. Für Hamburgs Geschäftsführer Marvin Willoughby ist das „ein weiterer Schritt, uns weiter in der Bundesliga zu etablieren“. Seit dem Bundesligaaufstieg vor drei Jahren ging es für den Auftaktgegner der Berliner im Prinzip nur bergauf. Auf den Klassenerhalt folgte im zweiten Jahr die erste Play-off-Teilnahme, und in der zurückliegenden Saison spielte man erstmalig in einem europäischen Wettbewerb. Wenn man der Entwicklung des Vereins ein Gesicht geben möchte, trägt es den Namen Justus Hollatz. Der 21-Jährige hat das Nachwuchsprogramm der Hamburger durchlaufen, sich in der Bundesliga zu einem Leistungsträger seines Teams entwickelt und vor wenigen Tagen mit der Nationalmannschaft die EM-Bronzemedaille in Berlin gewonnen.

Alba Berlin hat die vergangenen drei Meistertitel gewonnen

Lediglich sein Wechsel nach Spanien und damit sein nächster persönlicher Entwicklungsschritt verhindert seine Rückkehr am Mittwoch nach Berlin. „In die Halle, in der gerade das Goldlametta vom Boden gekehrt wurde“, wie es BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Dienstag so treffend formulierte. Eine Spielstätte, in der es für die Basketballer von Alba Berlin zuletzt im Februar für den Pokalsieg Gold von der Decke regnete, die drei Meistertitel der vergangenen drei Jahre holte die Mannschaft ja stets in München, in der Halle des großen Widersachers vom FC Bayern. Der hat sich in dieser Saison gerade auf den deutschen Positionen deutlich verstärkt. Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic möchte den Spagat zwischen Euroleague, Pokal und Bundesliga damit laut eigener Aussage wieder besser hinbekommen und den Fokus auf die nationalen Wettbewerbe legen.

In denen ging das Duell der vergangenen drei Jahre mit 5:1 (drei Meisterschaften und zwei Pokalsiege) klar an Alba. Es kann der Entwicklung der Bundesliga und des deutschen Basketballs nur zuträglich sein, dass die Bayern diese Bilanz als Motivation sehen. Denn: Am Ende, das weiß auch Marko Pesic, schaffen es alle Vereine, egal ob München oder Hamburg, und alle Nationalspieler, in Orlando oder Berlin, nur gemeinsam, die Sportart stärker in den Fokus des öffentlichen Interesses in Deutschland zu rücken.