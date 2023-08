Der Medaillenmacher: Athletikcoach Arne Greskowiak macht die Nationalspieler fit

Mobilitätstraining mit Dennis Schröder, Gewichte stemmen mit Daniel Theis in München und Sprints in der prallen Sonne Mallorcas mit Eishockey-Star Leon Draisaitl – das Sommerprogramm von Arne Greskowiak konnte sich sehen lassen. Nein, das Sommerprogramm des Athletiktrainers kann sich noch immer sehen lassen: Schließlich folgten auf die Workouts mit den drei top Profisportlern am Sonntag und Montag Flüge auf die japanische Insel Okinawa.

Am Freitag starten die deutschen Basketballer in die Weltmeisterschaft

Was nach Urlaub klingt, wird für Arne Greskowiak Arbeit unter Wohlfühlbedingungen. Wobei der 39-Jährige einen großen Teil seiner Arbeit bereits getan hat, wenn die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am Freitag (14.10 Uhr MEZ) in Okinawa gegen Japan in die Weltmeisterschaft 2023 startet und nach der Bronzemedaille bei der Heim-Europameisterschaft erneut eine Medaille ins Visier nimmt. In den vergangenen Wochen hat er, nachdem er zuvor im Mai die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft auf dem Weg zu ihrer Silbermedaille unterstützte, das Basketball-Team um die gebürtigen Berliner Franz und Moritz Wagner, Niels Giffey und Maodo Lo durch unterschiedlichste Hallen und Krafträume gescheucht, um sie physisch für die Mission Medaille zu stählen.

„Arne ist ein richtig geiler Typ, bringt viel Energie und Stimmung in das Team. Bei ihm machen auch die Krafttrainings extrem viel Spaß. Wenn du jemanden hast, der dich motiviert, dich pusht, ist das eine gute Energie“, sagt Johannes Thiemann, kein gebürtiger Berliner, aber Spieler in Diensten von Bundesligist Alba. Wichtig bleibt Greskowiak für ihn und den Rest des Teams auch nach dem Turnierstart – als Athletiktrainer, aber auch abseits des Parketts. „Es hilft uns generell und bei den Spielen, wenn man da noch jemand Positiven sitzen hat“, so Thiemann.

Dabei machte eigentlich der Handball den Anfang. In Köln aufgewachsen, erfuhr Greskowiak dort als Jugendlicher am eigenen Leib die Wichtigkeit der Physis im Leistungssport. Für die Oberliga in Nordrhein-Westfalen hätte es noch gereicht, erzählt er, für eine wirklich erfolgreiche Profikarriere allerdings nicht. Also wurde aus dem Sportler Arne Greskowiak irgendwann ein Trainer. Allerdings einer, der sich durchaus von anderen seiner Art unterscheidet, was auch an seiner Zeit als Gebirgsjäger bei der Bundeswehr liegt. „Das war für mich die Lebenserfahrung schlechthin – meine sportlichen Interessen gepaart mit dem Soldatsein, körperlicher Arbeit und Teamspirit“, erzählt er. „Die 15 Kollegen und ich haben die tollsten Dinge gemacht: mit dem Heli fliegen, unter freiem Himmel schlafen, lernen, was Kameradschaft wirklich bedeutet und wie es ist, durchhalten zu müssen.“

Von diesen Erfahrungen profitiert er in seinem vielseitigen Job. Normalerweise verbindet Sportler mit Athletiktrainern eine Beziehung, die zumindest zeitweise von Unmut über die anstrengende Arbeit geprägt ist, die diese ihnen auftragen. Greskowiak tut das im Rahmen einer Turniervorbereitung selbstverständlich auch, beliebt ist er bei seinen Spielern dennoch. Der Kölner spricht von einer „guten Beziehung zu den Jungs“ und erklärt, dass viel Positivität in seinem Umgang mit den Spielern ein wohlgewähltes Mittel ist: „Es ist ja nicht nur das Training, es geht um Regeneration, um Ernährung, ein positives Mindset“, sagt er, „und es geht darum, dass die Spieler Spaß bei ihrer Arbeit haben und sagen: ‚Okay, ich habe Lust auf diese körperliche Quälerei.‘ Im Englischen sagt man: Embrace the pain, umarme den Schmerz und lerne, ihn zu lieben. Du hast zwölf Jungs, die gemeinsam aufs Feld oder auch in den Kraftraum gehen. Wenn die sich nach rechts und links umdrehen und sehen, wie alle gemeinsam hart arbeiten, dann macht das Spaß.“ So ist das Athletiktraining der deutschen Auswahl eben auch geprägt von guter Laune und kollegialem Herumgeflachse.

Neben viel Energie und gefühlt stets guter Laune kommt Greskowiak dabei zugute, dass er seine Schützlinge nicht das ganze Jahr über quält. „Wenn du für einen Verein arbeitest, hast du die Spieler zwischen neun und elf Monate pro Jahr bei dir“, sagt er, „bei der Nationalmannschaft hast du in der Intensität vielleicht sechs Wochen. Alle zwölf Spieler kommen aus Topvereinen, die auch im athletischen Bereich gut aufgestellt sind.“ Das ist im Basketball so und auch im Eishockey, wo Greskowiak für die Athletik der deutschen Auswahl und die der Kölner Haie zuständig ist. Langfristiges Arbeiten wird so zwar schwieriger, die Spieler kurzfristig und mit Aussicht auf ein großes Turnier zu motivieren hingegen leichter. Auch, weil deren intrinsische Motivation ohnehin groß ist. „Die Spieler sind ja alles Vollprofis, die versuchen, sich maximal gut vorzubereiten“, sagt Greskowiak.

Gleiches gilt im Übrigen auch für den Athletiktrainer selbst: Sei es Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers, Marcel Noebels von den Eisbären Berlin oder die Wagner-Brüder von Orlando Magic – mit seinen Spielern und deren Klubs steht Greskowiak stets im Austausch. „Idealerweise habe ich einen guten und kontinuierlichen Kontakt zu den Trainern“, sagt er. Nur so wisse er um die Trainingsschwerpunkte der Spieler, ihre Verletzungshistorien, Anfälligkeiten und physischen Stärken.

Hinzu kommt, dass sich all dies von Sportart zu Sportart deutlich unterscheidet. So muss Greskowiak seine Arbeit, Trainingspläne und auch den Umgang mit den Spielern stets anpassen, wenn er zwischen Basketball, Eishockey und seiner Arbeit als Personal Coach in der eigens gegründeten L’Ackerei hin- und herwechselt. „Klar, das Aufreiben, das gemeinsame Abarbeiten für den Erfolg ist gleich“, sagt er, „aber kulturell, was da abgeht, wie die Spieler ticken, da sind Eishockey und Basketball völlig verschieden.“ Während der Basketball beispielsweise von der HipHop-Kultur und oft betonter Lässigkeit geprägt ist, seien diese Elemente im Eishockey weniger präsent, erzählt Greskowiak.

Arne Greskowiak genießt Unterschiede zwischen Basketball und Eishockey

Es sind Unterschiede, die der Athletiktrainer genießt. Ein Kontrastprogramm, für das er sich ganz bewusst entschieden hat. „Wenn man sich nur in der Basketball-Bubble bewegt, dann denkt, hört und schmeckt man irgendwann nur noch Basketball“, sagt er. „Wenn ich aber nach sechs Wochen Vorbereitung und WM nach Hause komme, dann will ich erst mal keinen Basketball mehr sehen.“ Es ist ein Gefühl, das sich selbstredend erst nach der WM in Okinawa und Manila, dem sommerlichen Highlight der deutschen Basketballer, einstellen wird.

Bis dahin wird ihr Athletiktrainer seine Schützlinge im Turnierverlauf so fit wie möglich halten. Und auch abseits der Trainingseinheiten wird Arne Greskowiak versuchen, zum Erfolg seiner Mannschaft beizutragen – wenn auch auf ganz andere Art als etwa Bundestrainer Gordon Herbert. „Ich bin in meiner Rolle wie ein Plus-eins auf einer Party“, sagt er und ergänzt: „Ich bin nicht der entscheidende Mann, versuche meine Rolle aber maximal auszuleben, zu motivieren und zu kommunizieren.“ Wie das genau aussieht, zeigt der 39-Jährige regelmäßig auf seinem Instagram-Account. Egal ob aus München, unter der Sonne Mallorcas oder in den kommenden Tagen aus Japan.