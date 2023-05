Die Fans von Alba Berlin haben eine klare Botschaft an ihre Mannschaft

Das Zustandekommen der 64:88-Niederlage gegen Ulm macht die Berliner Anhänger fassungslos. Am Mittwoch muss der deutsche Meister in Spiel zwei auswärts ran.

Die Fans von Alba Berlin auf der Stirnseite der Arena am Ostbahnhof, direkt hinter den Plätzen der pausierenden oder nicht einsatzbereiten Spieler und der sportlichen Leitung des Vereins, jene Fans in Block 212, fallen nicht nur durch ihre Lautstärke, ihren durchgängigen Support, sondern auch immer wieder durch ihre Kreativität auf.

In Anlehnung an das Steckspiel „Vier gewinnt“ hatten sie für den Sonntagnachmittag vor dem ersten Play-off-Spiel gegen Ulm ein großes Banner mit eben diesem Namen des Spiels, den Zahlen 20, 21, 22 und 23 – für die drei zurückliegenden und das aktuelle Kalenderjahr – sowie auf einem kleineren Extra-Banner eine Abbildung des Spiels vorbereitet. Darauf zu sehen: Jeweils drei quer gelegte rote Spielsteine mit den Buchstaben FCB, als Synonym für den FC Bayern München, und Ulm, die nicht zum Sieg des beliebten Spiels reichten. Den sicherten sich in diesem Spiel die gelben Steine mit den vier Buchstaben Alba direkt hinter den zwei Reihen.

Fans von Alba Berlin sind am Tag nach der Niederlage sprachlos

Auf dem Feld aber sah das ganz anders aus. Die gute Laune der Fans, zu dem Zeitpunkt, als hinter ihnen auf der schmalen Anzeige zwischen Ober- und Unterring der Arena und vor ihnen auf dem großen Videowürfel noch eine Null hinter allen Spieler- und beiden Klubnamen leuchtete, wandelte sich innerhalb von nicht einmal 90 Minuten in Fassungslosigkeit. Mancher Fan verließ bereits kopfschüttelnd die Halle, wollte sich das Berliner Debakel im Schlussviertel nicht bis zum Ende ansehen.

Die deutliche und im Zustandekommen verdiente 64:88-Niederlage des deutschen Meisters der vergangenen drei Jahre „hinterlässt einen sprachlos“, schrieben die Fans aus Block 212 am Montag auf ihren Kanälen in den sozialen Medien. Weiter hieß es: „Gestern wurde nicht die Meisterschaft verloren. Mit diesem Auftreten können die Play-offs aber schneller vorbei sein, als gedacht.“ Und eine Botschaft an die Mannschaft gab es ebenfalls noch: „Wird Zeit in den Play-off-Modus zu kommen.“

Genau den hatten die Spieler von Alba Berlin insbesondere nach dem Seitenwechsel nicht erkennen lassen. Viertelübergreifend hatten die Ulmer, Siebtplatzierter nach der Bundesliga-Hauptrunde, einen 22:0-Lauf hingelegt, aus einem 54:54-Unentschieden eine 76:54-Führung gemacht, welche Alba Berlin in den letzten 4:44 Minuten des Spiels nicht mehr drehen, ja nicht mal verkürzen konnte. „Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir mal weniger als 70 Punkte gemacht haben. Das war ein wirklich schlechtes Spiel von unserer Seite“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda, der die Niederlage direkt vor Fanblock 212 verfolgte und schon während dieser entscheidenden Phase spürte, wie sich die Stimmung unter den Zuschauern veränderte.

Alba Berlin kann die Serie in Ulm am Mittwoch ausgleichen

Auf dem Feld ließen die Spieler die Köpfe hängen, wirkten energie- und ideenlos, leisteten sich zu viele Ballverluste und trafen keinen Wurf mehr. „Das war unprofessionell von uns, das darf uns nicht passieren. Da müssen wir weiterspielen und weiterkämpfen“, sagte Aufbauspieler Jonas Mattisseck.

„Die Wut und die Frustration müssen wir jetzt in Energie umwandeln“, forderte Flügelspieler Louis Olinde mit Blick auf das zweite Spiel am Mittwoch (19 Uhr) in Ulm. Das sollte Alba Berlin auch wirklich gelingen, damit die Vier-gewinnt-Banner der Fans nicht schon nach der ersten Runde in der Mottenkiste verschwinden müssen.