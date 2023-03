Die letzten fünf Euroleague-Spiele sind für Alba Berlin wichtiger als es scheint

Der knappe Sieg beim FC Bayern München Basketball hat Alba Berlin zuletzt etwas klettern lassen. In der Euroleague ist der deutsche Meister jetzt nicht mehr das Schlusslicht, sondern immerhin Vorletzter von 18 Mannschaften. Mit der Bilanz von acht Siegen aus 29 Spielen, woraus sich nach schneller mathematischer Rechnung 21 Niederlagen ergeben, ist Alba in dieser Saison ziemlich abgeschlagen, hat im Prinzip seit Wochen schon keine Chancen mehr auf das Erreichen der Play-offs in der europäischen Königsklasse.

Am Donnerstag ist Anadolu Efes Istanbul in Berlin zu Gast

Der Gegensatz zur Bundesliga, welche Alba Berlin mit 21 Siegen und gerade einmal zwei Niederlagen anführt und wo die Mannschaft somit – das braucht schon eine etwas größere mathematische Rechnung – bereits für die Play-offs qualifiziert ist, könnte größer kaum sein. Und doch sind die verbleibenden Spiele in der Euroleague, auch wenn sie auf den ersten Blick sportlich unbedeutend erscheinen, durchaus von Relevanz. „Wir haben zwar keine Chance mehr auf die Euroleague-Play-offs, dennoch können wir enorm viel aus den Spielen gegen solch starke Gegner wie Efes lernen“, sagte Trainer Israel Gonzalez im Rahmen des Medientrainings vor dem Duell am Donnerstag (20 Uhr) gegen Istanbul.

Der kommende Gegner schwächelt zwar in dieser Saison, liegt derzeit außerhalb der Play-off-Ränge, aber als amtierender Euroleague-Champion gilt Anadolu Efes weiterhin als eines der Großkaliber auf der europäischen Basketballbühne. Und ist natürlich in den verbleibenden Spielen gezwungen, das auch auf dem Feld zu zeigen. „Istanbul will unbedingt noch die Play-offs erreichen und hat in der letzten Saison bewiesen, dass sie unter Druck performen können“, so Gonzalez. „Das macht sie am Donnerstag umso gefährlicher.“

Und für Alba Berlin umso wertvoller. Gerade in Vorbereitung auf die heiße Phase in der Bundesliga sind die Duelle auf solchem Niveau besonders wichtig, um in den Play-offs im Kampf um die Titelverteidigung der deutschen Meisterschaft so konkurrenzfähig wie möglich zu sein. „Es geht ja auch darum, uns zum Saisonende immer weiter zu verbessern. Dafür sind diese Spiele immer große Tests“, sagte Alba-Kapitän Luke Sikma gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Alba hat weiterhin personelle Probleme

Zudem sollten die Berliner im eigenen Interesse auch einen Blick auf die Statistiken ihrer vorherigen drei Saisons in der Euroleague werfen. Lediglich in der Spielzeit 2019/20, die durch die Corona-Pandemie nach 28 Partien beendet wurde, hatte Alba Berlin nur neun Spiele gewonnen. In den Saisons 2020/21 und 2021/22, die nach dem Ausschluss der russischen Teams ebenfalls nur aus 28 Hauptrundenspielen bestand, konnte die Mannschaft um Luke Sikma jeweils zwölfmal gewinnen. Im vergangenen Jahr wurden damit sogar nur knapp die Play-offs verpasst.

An Motivation mangelt es nicht, an Spielern aber zum wiederholten Mal: Hinter dem Einsatz von zuletzt verletzt oder angeschlagen pausierenden Spielern wie Tamir Blatt (Daumen), Johannes Thiemann (Knie), Yovel Zoosman und Yanni Wetzell (Rücken) stehen wohl bis kurz vor Spielbeginn Fragezeichen. „Wir müssen abwarten und werden es probieren“, so Gonzalez.